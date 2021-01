Dei de ombros para a procrastinação e comecei logo com o pé na porta

Eu estou nessa. Movo para gerar energia. Sou uma roldana que me auto impulsiona atrás de fazer as coisas andarem. Dei de ombros para ae injeto velocidade às minhas pendências. E comecei logo com pé na porta.

Decidi fazer um auxílio-funeral para a minha própria despedida. O bate papo com a atendente virtual parecia filme psicodélico pois traslado, remoção do corpo com ou sem maquiagem e flores, preparação do velório, caixão e sepultamento faziam parte do diálogo. Vai dizer que você nunca pensou em deixar essa parte deorganizada? Até para morrer precisamos de planilha.