Previsão astrológica para sua quarta-feira (17)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros alertam: o dia está excelente para cuidar de si mesma. Que tal experimentar uma receita nova hoje? Caprichar um pouquinho mais no jantar? Compartilha comigo o que você quer fazer por si hoje?

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

Como conviver com a endometriose