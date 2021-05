Previsão astrológica para sexta-feira (28/05)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passa a transitar em Capricórnio e incentiva a análise sobre o quanto você evoluiu no trabalho, se bateu metas e se ele tem te feito feliz. O que pode tornar sua função mais prazerosa e rentável? O que depende somente de você para ser feito? Faça e se surpreenda com o resultado.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.