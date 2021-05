Previsão astrológica para segunda (17/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Leão estimula todos nós a irmos atrás daquilo que é nosso e merecemos. Dá aquela forcinha para ter ideias, se aliar a pessoas certas e não desistir até alcançar. Conte para mim, você vai atrás do quê? Não pare até alcançar, ok?!

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.