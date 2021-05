Previsão astrológica para quinta (13/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Júpiter passa a transitar em Peixes, incentivando o aprofundar em quem somos, descobrir nosso propósito de vida, pensar naqueles que sofrem e fazer caridade. Ajudar projetos sociais. Que tal fazer uma doação para alguma instituição que esteja próxima a você?

P.S.: Ah, e nem tudo se resume a dinheiro. Sua doação pode ser o seu tempo, alimentos, ração…

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.