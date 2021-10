Victoria Pedretti, de excluída à estrela da série “You’

Victoria Pedretti tem apenas 26 anos, mas já é uma estrela internacional graças à Netflix. A jovem atriz, que sonhou com as telas do cinema desde cedo, liderou elencos de A Maldição da Residência Hill e Maldição da Mansão de Bly.

Mais recentemente, “roubou” a cena e o protagonismo de You (Você), série que volta 15 de outubro para sua terceira temporada na plataforma.

Victoria sempre soube que queria ser atriz. Ainda na faculdade, fez testes e entrou para o elenco de A Maldição da Residência Hill, de 2017. O sucesso levou para Mansão de Bly, transformando Victoria na nova “Scream Queen”, ou, Rainha dos filmes de terror.

Com esse sucesso, a atriz foi escalada para outra série de suspense da casa, “You”, onde mais uma vez roubou a cena. E há um elemento de “vingança” do destino aqui.

É que antes mesmo de Residência Hill, Victoria fez teste para fazer a namorada de Joe Goldberg, vivido por Penn Badgley, mas foi descartada.

Isso mesmo, Victoria ia ser a primeira namorada (e vítima) da série, que seria sua estreia profissional, mas voltou em outra condição. Para quem acompanha a série, é algo até irônico que Love seja bem mais do que Beck.

Há beleza e docilidade em Victoria, elementos que desconcertam quando a vemos em personagens tão torturados e volúveis como as três séries da Netflix.

Em A Maldição da Mansão de Bly, que foi um dos temas mais procurados no Google Trends de 2020 e fenômeno da pandemia, a atriz captou bem a instabilidade emocional da personagem dos livros de Henry James, essencial para a abertura com o sobrenatural.

Afinal, um dos “problemas” da adaptação do livro A Volta do Parafuso, o filme Os Inocentes, foi a idade avançada de Deborah Kerr. Portanto, a juventude de Victoria foi um acerto, mas foi seu talento que ganhou projeção.

Em You – aqui teremos SPOILERS – sua personagem, Love Quinn, é mais uma aparente vítima para o psicopata e stalker, Joe, mas terminamos a segunda temporada surpresas com a revelação.

Love, na verdade, é a alma gêmea do assassino, sendo ela mesma uma psicopata. Como acompanhamos a narrativa da série na primeira pessoa, não percebemos (assim como o próprio Joe) que, na verdade, ele foi escolhido por Love, não ao contrário.

You, assim como os outros dois filmes da franquia “Maldição”, saiu de um bestseller. No livro de Caroline Kepnes, é uma surpresa ver a narrativa ser conduzida pelo vilão.

Penn Badgley, de Gossip Girl, está perfeito no papel pois não há como desconfiar de Joe e é justamente isso que a autora queria mostrar, o perigo de um cara legal na aparência, que pode esconder segredos obscuros. Apenas Love o viu verdadeiramente assim que o conheceu.

O carisma de Victoria Pedretti é inegável e irresistível. Na série, saberemos como será a vida do casal de psicopatas, agora pais, no subúrbio de Los Angeles, com as mesmas ansiedades assassinas.

Em, em seguida, a veremos no filme Lucky, baseado na biografia de Alice Sebold, publicada em 1999, onde reconta como foi ser vítima de um estupro, aos 18 anos, quando estava no primeiro ano da faculdade.

Se temos a certeza de que Victoria está se encaminhando para projetos de ainda maior destaque, uma constância já ficou clara. Ela não curte personagens fáceis ou angelicais. E a agradecemos por isso.