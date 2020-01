Unha mais forte com 9 produtos milagrosos

8 dicas para cuidar das unhas

1. Os nutrientes de que as unhas precisam são a biotina, o cálcio, o magnésio e os aminoácidos. As vitaminas de complexo B e a vitamina C também são bem importantes. Esses nutrientes estão em alimentos como leite e derivados, peixes, vegetais de folha verde-escura, gema cozida, grãos integrais, laranja, limão, morango e goiaba.

2. O ideal é que você permaneça com esmalte nas unhas durante quatro ou cinco dias na semana. Nos outros três dias, descanso!

3. No período em que ficar sem esmalte, passe hidratante e vista uma luva plástica. Permaneça com a luva durante duas horas. Repita esse procedimento todos os dias em que estiver com as unhas sem pintar!

4. É bom sempre passar base, já que ela vai proteger as unhas das substâncias mais fortes dos esmaltes.

5. Polir, usar muita acetona e ter contato frequente com produtos químicos enfraquece as unhas. Evite esses hábitos nocivos já!

6. A acetona é corrosiva e, por isso, deixa a unha fraca. Opte pelos removedores de esmalte ou os lenços umedecidos específicos para isso!

7. A cutícula protege a unha e tirá-la pode abrir o caminho para inflamações. Usar um pouquinho do alicate é liberado, mas não abuse!

8. Unhas de gel podem causar afinamento da unha, falta de brilho e fraqueza. Não dá para usar direto e só um profissional pode realizar essa técnica, ok?

Veja os mais novos produtos para cuidar das suas unhas: