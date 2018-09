Tudo o que você precisa saber sobre extensão de cílios

A extensão de cílios, também conhecida como alongamento, conquistou as brasileiras por dar volume e curvatura aos fios sem a necessidade de aplicar diversas camadas de rímel. A vantagem de recorrer a essa técnica é que além de valorizar o olhar, você já acorda com os cílios com se estivessem maquiados.

O desejo por um impacto duradouro tem feito com que espaços estéticos dedicados a essa técnica se multipliquem e os tipos de alongamento oferecidos variam e podem ser escolhidos de acordo com a preferencia de cada uma. Entre as opções disponíveis estão a extensão fio a fio e o volume russo

Fio a fio

“Os fios sintéticos são aplicados um a um junto aos cílios naturais e as extensões são um pouco mais grossas para dar volume aos cílios”, conta Carina Arruda, diretora da MyLash, em São Paulo. A mulher pode optar por começar a aplicação do início até o fim da pálpebra ou apenas do meio dela para o final.

Volume Russo

Essa técnica é mais recomendada para mulheres que desejam cílios poderosos e com bastante volume . Carina explica que para criar o efeito desejado são colados vários fios junto a cada cílio natural. “Os fios são mais finos e leves para que seja possível colocar de 2 a 6 extensões ao cílio natural.”

Quais são os cuidados após a aplicação?

Para que o procedimento durar mais tempo, é preciso evitar mexer ou esfregar muito a região para que os fios sintéticos não descolem. “Recomendamos que após a aplicação, não molhe às extensões nas primeiras 12h, não usar nada oleoso na região dos olhos, evitar a máscara de cílios, pois ela diminui a durabilidade das extensões, lavar os cílios com shampoo de bebê diluído em água filtrada no mínimo 3 vezes por semana e escovar as extensões uma vez ao dia com a escovinha cedida após o procedimento, para deixá-las sempre alinhadas”, explica Carina. Segundo ela, a duração do procedimento é em média 20 dias.

Contraindicações

O alongamento de cílios não é recomendado para pessoas que tenham blefarite, ou que não estejam com os cílios saudáveis, ou que passam por quimioterapia ou que têm alguma alergia à alguma composição da cola. É importante estar atenta para a qualidade e procedência das colas que são utilizadas para a aplicação dos fios sintéticos. Se forem de má qualidade, podem causar alergias em pessoas com a pele mais sensível.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, de Campinas, existem alguns casos em que a cola acaba escorrendo e quando ela entra em contato com a mucusa ocular pode causar uma ceratite (inflamação da cornia) e também alergia ocular. “Já vi casos em que o paciente teve contato com a cola e apresentou inflamação da córnia devido a química presente no produto.”

Custos

Em média, a extensão de cílios fio a fio custa R$430 e a manutenção varia de R$215 a R$340 dependendo do tempo de retorno. Já o Volume Russo custa R$ 530 e a manutenção varia entre R$ 315 a 420.

