7 inspirações de unhas vermelhas decoradas para você arrasar na nail art

Clássico e elegante, o vermelho é sempre uma ótima escolha de esmalte para as unhas. Além de ser uma cor forte, ele deixa qualquer look mais intenso, oferecendo um ar de romantismo e sedução.

Além disso, o tom transmite confiança, sensualidade e é capaz de realçar a beleza das mãos. Se você busca um visual elegante e sofisticado, confira algumas opções de unhas decoradas!

Cintilante

Com um ar diferenciado à esmaltação tradicional, o estilo cintilante oferece uma produção sofisticada. É possível aplicar em todas as unhas ou apenas em uma com destaque. O acabamento luminoso e reluzente pode ser utilizado em diversas ocasiões.

Francesinha

Um modelo mais clássico é a francesinha, que nunca sai de moda e pode ser feita em diferentes tons de vermelho. Além disso, combinações com branco ou dourado também caem bem, especialmente para o Natal.

Inspiração de natal

Que tal ser o destaque da comemoração de final de ano com uma produção diferenciada? A nail art natalina garante uma esmaltação que foge do óbvio, mas não deixa de lado a elegância. Entre no clima de fim de ano com muita alegria e festividade!

Efeito marmorizado

Para essa técnica, utilize esmaltes vermelhos de sua preferência e um pincel com ponta fina. Comece esmaltando a base da unha e faça alguns traços, mesclando as cores. A mistura entre tons e texturas permite infinitas combinações.

Unhas texturizadas

Uma forma trabalhosa de decoração são as unhas texturizadas. Incomuns e muito chamativas, são uma ótima maneira de se destacar! O ato original de adicionar relevo permite um visual inovador e contemporâneo.

Desenhos

Para um visual artístico e ousado, as unhas com desenhos são eficazes e criativas. Aqui, é possível criar formatos geométricos, composições florais ou outros traços de sua preferência, em uma forma divertida de produção.

Pedrarias, adesivos ou strass

Para um visual com um toque de glamour, as unhas nesse formato geram um resultado mais elaborado, sendo uma alternativa charmosa e inovadora para eventos especiais ou até mesmo no dia a dia.

