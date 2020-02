Truques infalíveis para dar mais volume aos cílios

Conquiste cílios volumosos com a máscara

Qual escolher

O segredo dos cílios de boneca é depositar bastante produto na base dos fios. “Para isso o aplicador deve ser mais gordinho e ter cerdas espaçadas”, explica Danilo. Os que têm formato de bolinha ou ouriço, além de volume, também deixam os cílios mais longos. Como você aplica fio a fio, fazendo movimentos de baixo para cima, ele acaba levantando ainda mais os pelos. O ideal é que você tenha os dois: o primeiro penteia e dá volume, o segundo alonga.

Aplicação certeira

Na hora de passar a máscara, o certo é pentear os cílios para cima com o pincel. Desta forma os pelos se encaixam entre as cerdas do aplicador e mais produto é transferido. E não economize tempo! Para garantir o volume extra, são necessárias no mínimo 3 camadas. Outro passo indispensável é passar máscara também por cima dos cílios. “Com os olhos semiabertos, posicione o aplicador sobre os pelos e gire”, ensina o maquiador, “eles vão enrolar, como se você tivesse fazendo uma escova no cabelo”, completa. Se além de volume você também quiser alongar os olhos, passe uma camada extra de máscara, penteando os cílios em direção às têmporas.

Efeito Natural

Para dar mais suavidade ao make, só segure o aplicador sob os cílios e pisque. Como a pressão da pálpebra não é tão forte quanto a das mãos, você terá um efeito menos intenso. Já se não curtir o aspecto dos cílios quando eles ficam grudadinhos, Danilo dá a dica: “use um pentinho de sobrancelha para separá-los”.

Veja as opções de máscaras para cílios:



1. Super Drama Máscara de Volume e Alongamento, Avon, R$ 27,99*

2. Maxxi Volume e Definição Color, Dailus, R$ 18*

3. Cyº volumania, CyºZone, R$ 22,50*



1. High Impact Extreme Volume Mascara, Clinique, R$ 85*

2. Máscara de volume + aplicador, quem disse, Berenice?, R$ 35,80*

3. Máscara de Cílios Volume Effet Faux Cils Shocking, YSL, R$ 156*



1. Máscara de cílios They’re Real, Benefit, R$ 115*

2. Máscara de cílios Smoky Lash, Make Up Forever, R$ 97*

3. Máscara de cílios Phenomen’Eyes Waterproof, Givenchy, R$ 135*



1. Art Couture Lash Volumizer, Artdeco, R$ 79*

2. Máscara para Cílios 3 em 1 Make B. Black Crystal Collection, O Boticário, R$ 59,99*

3. Máscara Volume Quartz Jet Black, Arcancil, R$ 94,90*

*preços pesquisados em setembro/2013