Truques de make para ter olhos perfeitos

Os olhos nem sempre têm apenas um tipo de característica

Foto: Fotosite

Identificar o formato dos olhos é o primeiro passo para acertar na maquiagem. Para isso, o primeiro passo é olhar-se no espelho e comparar seus olhos com as ilustrações abaixo. Assim, você pode definir que traços usar para transformar seu olhar.

A maquiadora Ana Paula Melo, da escola de maquiagem Payot, ensina o make certo para valorizar qualquer formato e tipo de olho. “Vale lembrar que os olhos nem sempre têm apenas uma característica. Eles podem ser pequenos e fundos, por exemplo”, lembra.

Confira algumas dicas de make para conquistar um olhar arrasador:

Foto: Maurício Melo



Truques para diminuir olhos grandes

1. Use sombra escura na pálpebra. Elas diminuem os olhos. Opte pelos tons de preto, cinza, azul e marrom.

2. O contorno deve ser feito com lápis ou delineador preto por dentro do olho.

3. Use sombra clara rente à sobrancelha, para iluminar.

Foto: Maurício Melo



Truques para aumentar olhos pequenos

1. Aplique sombra clara na pálpebra, até o côncavo do olho. Use cores como branco, prata, bege, verde e rosa claros.

2. No contorno inferior dos olhos, use lápis branco ou bege.

3. Finalize com lápis escuro por fora, na raiz dos cílios, dando uma esfumaçada.

Rebeca Brait usa delineador, máscara e sombra para corrigir os olhos caídos

Foto: Divulgação



“Uso delineador, rímel e sombra para levantar meus olhos caídos”

“Como tenho olhos bem caidinhos, uso truques de maquiagem para levantá-los. Para começar, passo uma sombra iluminadora de tom claro perto da sobrancelha e depois uma sombra de tom escuro na pálpebra. O segredo é esfumaçar o canto externo de cada olho, puxando a sombra levemente para cima. Também uso o delineador na parte superior dos olhos com a ponta virada para cima. Isso levanta ainda mais o meu olhar. Por fim, passo muito rímel nos cílios e conto com o poder do curvex!”, conta Rebeca Brait, blogueira de Campinas, SP.

Foto: Maurício Melo



Truques para levantar olhos caídos

1. Aplique sombra escura na pálpebra. No canto externo, puxe o traço para cima, na direção da sobrancelha.

2. Aplique o delineador rente aos cílios. Puxe o traço para cima, no estilo gatinha.

Dica: Se quiser algo mais básico, não use as sombras. Aplique somente o delineador.

Foto: Maurício Melo



Aproxime olhos afastados

1. Passe sombra preta na pálpebra, rente aos cílios.

2. Esfumace a sombra escura no canto interno do olho, marcando bem a área.

3. Aplique sombra clara rente à sobrancelha.

4. Faça o contorno embaixo com lápis, por toda a extensão do olho.

Foto: Maurício Melo



Separe olhos muito próximos

1. Aplique sombra de tom claro no canto interior dos olhos, esfumaçando. Isso dá a impressão de que os olhos estão mais afastados.

2. No contorno inferior, aplique o lápis escuro somente da metade do olho até o canto externo, sempre por fora.

Foto: Maurício Melo



Disfarce olhos fundos

1. Aplique sombra clara no canto interior do olho. Esse tom vai compensar o escurecimento causado pelo côncavo mais alto do que o olho.

2. Faça o restante da maquiagem levando em consideração o tipo de olho: grande, pequeno ou caído.

Foto: Maurício Melo



Camufle olhos saltados



1. Passe sombra escura na pálpebra superior.

2. Passe sombra clara rente à sobrancelha.

3. Faça um traço grosso com o delineador rente aos cílios superiores. Isso ajuda a disfarçar a saliência entre os olhos.

4. No contorno inferior, use o lápis por dentro.