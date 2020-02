Três tratamentos estéticos para fazer no inverno

Foto: Getty Images

Peeling químico

Procedimento: a dermatologista aplica uma camada de ácido para retirar as células mortas e deixar a pele com aspecto de nova. Atenção: é preciso checar se você não é alérgica ao produto.

Qual o efeito? A pele fica vermelha e pode descamar, mas, depois de alguns dias, volta ao normal, renovada e com bastante brilho.

Quanto custa? A partir de R$ 300 por sessão.

Depilação a laser

Procedimento: com a pele limpa, a profissional espalha um gel sobre a área a ser depilada. Então, usa um aparelho a laser para disparar flashes de luz intensa pulsada na região. “Após o procedimento, a mulher não pode ficar exposta ao sol”, orienta Regina Jordão, diretora do Instituto de Depilação Pello Menos.

Qual o efeito? O laser enfraquece o crescimento dos pelos, que, após algumas sessões, param de crescer por um determinado período.

Quanto custa? À partir de R$ 80 por sessão.

Galvanopuntura

Procedimento: um aparelho gera uma corrente elétrica, que é aplicada com uma agulha bem fininha para estimular a pele e retirar as marcas de estrias. “O processo é um pouco doloroso e a pele fica bem vermelha no começo, mas vale a pena”, diz Christine Vieira, fisioterapeuta do Dermagrupo.

Qual o efeito? O tratamento proporciona a renovação do colágeno, o que dá firmeza à pele e melhora a aparência das estrias.

Quanto custa? À partir de R$ 120 por sessão.