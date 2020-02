Tratamentos dermatológicos para renovar sua pele

Tenha uma pele sem marcas de expressão,

manchas ou acne

Foto: Getty Images

A palavra peeling, traduzida para o português, significa descamação. O procedimento faz uma destruição superficial da pele com a finalidade de remover células mortas. Dessa forma, suaviza marcas de expressão, clareia manchas, diminui cicatrizes de acne… A dermatologista Solange Teixeira, de São Paulo, explica que existem dois tipos de peeling. Os químicos são realizados com ácidos, como o fenol, o retinoico, o salicílico e o glicólico. Os peelings físicos esfoliam por meio do atrito, utilizando laser, grãos, sementes e microesferas.

A intensidade do procedimento é determinada pela necessidade específica de cada pele. Os peelings superficiais podem ser feitos em casa mesmo, e os profundos são realizados em clínicas dermatológicas. “Os mais fortes proporcionam maior atrito ou apresentam alta concentração química. Por isso, só podem ser realizados por médicos especializados”, explica a médica Carla Albuquerque, de São Paulo.

De qualquer forma, é sempre recomendável consultar um especialista para indicar o melhor procedimento. Segundo Adilson Costa, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, existem mais de 50 modalidades diferentes de peeling. “Um adolescente que chega ao consultório com cicatrizes profundas de acne não fará o mesmo tipo de peeling que um idoso com o mesmo problema”, diz. Conheça as técnicas mais realizadas nas clínicas de dermatologia:

Laser de luz pulsada

Trata sardas, olheiras, vasinhos da face e melasmas. Sua luz é capaz de resgatar o pigmento disfuncional das camadas mais profundas da pele e trazê-lo para a superfície. Ali, ele forma uma casca e cai. O objetivo é fazer sessões até que todo pigmento excedente saia. Sessões: de 4 a 6, a cada 15 dias ou a cada mês, dependendo da necessidade. Manutenção a cada 6 meses. Valor: de R$ 350 a R$ 600.

Peeling de cristal

Feito com um aparelho que esfolia a camada mais superficial da pele por meio de pequenos cristais de alumínio. Quando associado ao peeling de ácido retinoico, promove resultado melhor. Sessões: pode ser feito apenas uma vez para remover células mortas e afinar a pele. Para rugas mais profundas, o ideal é fazer 6 sessões, de 15 em 15 dias, com manutenção a cada 3 meses. Valor: de R$ 180 a R$ 300.

Procure fazer o tratamento em clínicas de sua confiança

Foto: Getty Images

Laser fracionado

Fragmenta microrregiões da pele. A parte lesada em contato com a saudável é reconstituída com facilidade. Embora seu laser seja capaz de atingir camadas profundas, a descamação é discreta. A recuperação total leva apenas de 3 a 7 dias. É indicado para necessidades leves e pesadas, como o combate a estrias, cicatrizes de acne e rugas. Sessões: 3 a 6, feitas com intervalos de um mês. Manutenção uma vez por ano. Caso seja para estrias, intercalar com peeling de ácido retinoico. Valor: a partir de R$ 600 cada sessão.

Dermoabrasão

Esse tipo de peeling é um dos mais agressivos. Ele é feito com um aparelho que lixa a pele até provocar sangramento. Por isso, requer anestesia local. É indicado para casos mais pesados de cicatrizes de acne, queloides, rugas ao redor da boca (típicas de fumantes) ou no restante do rosto. A recuperação de cada sessão dura cerca de 30 dias, mas também varia de paciente para paciente. Sessões: de 3 a 6, feitas com intervalos que variam de acordo com o tempo de cicatrização da pessoa. Valor: cerca de R$ 750 por sessão.

Fenol light

Peelings feitos com esse tipo de ácido possuem um diferencial muito importante: além de diminuir marcas de expressão e manchas, eles estimulam a produção de colágeno (substância responsável pela firmeza da pele). Trata rugas e melasmas (manchas crônicas) na mão, colo e face. Sessões: 3, com intervalos de 21 dias. Manutenção a cada 6 meses. Valor: a partir de R$ 850 cada sessão.