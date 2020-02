Tratamentos caseiros para olheiras

Rodelas de pepino ativam a circulação

Foto: Getty Images

Elas são vistas por aí como sinal de cansaço ou mal-estar. Pois é, um par de olheiras é capaz de deixar qualquer mulher com o visual derrubado. E, ao contrário do que se imagina, elas não aparecem apenas depois de uma noite mal-dormida ou durante um período de estresse. É o sol o principal vilão dessa história.

Todo cuidado é pouco na hora de pegar aquela cor na praia: se bronzear sem proteção provoca o acúmulo de melanina na região da pálpebra. É essa a substância que vai deixar as manchas escuras ao redor dos olhos.

De cada vinte pacientes atendidos pela cirurgiã plástica Valéria Leal, especialista em Cosmeatria, três procuram soluções para eliminar as olheiras. Existem tratamentos avançados com injeções de gás carbônico e até laser. No entanto, segundo a dermatologista Sumaya Neves, o jeito mais barato e eficiente de combater as olheiras ainda são os cremes clareadores ou a boa e velha compressa de camomila da vovó.

Para quem quiser acabar com elas antes de encarar uma festinha, vale apelar pra as maquiagens nude, aquelas que imitam a tonalidade da pele.

Foto: Divulgação

Receitas caseiras

Quer uma alternativa aos cremes clareadores? Sem problemas: com um pouco de chá gelado, penino e batata dá pra fazer uma receita aprovada por dermatologistas e obter resultados visíveis contra as olheiras em poucos dias.

Compressa: Molhe uma gaze esterilizada ou um pedaço de algodão em chá gelado de camomila e faça uma compressa na região das pálpebras. Deixe agir por 15 minutos e depois enxágue os olhos com água fria. Além de camomila, você pode usar chá verde ou de maçã.

Rodelas de batata: Para ativar a circulação sob os olhos, dá também pra usar rodelas geladas de batata ou de pepino na região durante 15 minutos. Esses legumes hidratam a região e ativam a circulação. E o melhor de tudo: não oferecem riscos e são muito práticos.

Dicas

. Use hidratantes anti-olheiras, específicos para as pálpebras. Produtos com vitamina C e gingko biloba são os melhores.

. Faça massagens leves com os dedos na região da pálpebra, para ativar a circulação.

. Durma pelo menos oito horas por noite.

. Faça exercícios físicos regularmente. Eles reduzem o estresse e, consequentemente, as olheiras.

. Use só protetores solares com “testado dermatologicamente” escrito no rótulo. O FPS 30 é ideal para as pálpebras.

. Fuja das sombras escuras, para não destacar as olheiras ainda mais. Prefira pigmentos claros, como rosa e pêssego.

Produtos

Foto: Divulgação

1. Máscara calmante de gel, da Basicare.

Preço: R$ 24 (sugestão para março/2010)

SAC: (11) 3228 4199

2. Flash iluminador para olhos, d’O Boticário.

Preço: R$ 54,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 41 3011

3. Hidrafil eyecare, da Stiefel.

Preço: R$ 79,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 704 3189

4. Revaléskin Eye, da Stiefel.

Preço: R$ 119,80 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 704 3189

5. Lápis corretivo, da Maybelline NY.

Preço: R$ 12,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 701 0114

6. Derma Gênese Contorno do Olhar, da L’Oréal Paris.

Preço: R$ 52,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 701 7237

Foto: Divulgação

1. Creme Área dos Olhos, da Vita Derm.

Preço: R$ 27,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 17 92 92

2. Gel Ultralight para contorno dos olhos, da Neutrogena.

Preço: R$ 29,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 702 6363

3. Sérum para os olhos, da Nemawashi.

Preço: R$ 49,90 (sugestão para março/2010)

SAC: (11) 5622-1551

4. Gel Área dos Olhos para uso diurno, da Vita Derm.

Preço: R$ 27,90 (sugestão para março/2010)

SAC: 0800 17 92 92

Matérias relacionadas:

» Diga adeus às olheiras

» Corretivo disfarça defeitos

» Como fazer maquiagem nude

» Estresse cansa a beleza

» Acorde maravilhosa