Traços delicados: 10 tatuadoras brasileiras que você precisa conhecer

Marcar a pele é para sempre, e é por isso que esse momento especial de fazer uma tatuagem requer um grande cuidado na hora de escolher um profissional.

Se você ama traços delicados, suaves e desenhos que mais parecem pinturas, diversas tatuadoras brasileiras podem realizar sua vontade de rabiscar o corpo com delicadeza.

Aquarela, minimalismo, pets, figuras femininas: confira 10 tatuadoras brasileiras que você precisa conhecer e inspire-se!

De traço delicado e especializada em belas caligrafias, Monike Carrasco é especialista no conceito “tatuagem joia”. Isso porque sua arte é feita com delicadeza, como se fosse um leve acessório no corpo.

Bru, como é conhecida, atuou por anos em Vitória/ES e hoje atende em Amsterdã. Sua arte envolve minimalismo, lettering, além de desenhos geométricos e simbólicos. Com características bem próprias e originais, seus desenhos são marcados por figuras femininas sem rosto e muitas plantas e flores.

Os trabalhos dessa tatuadora são totalmente definidos pelo tema botânico. Plantas, flores, insetos, animais selvagens, galhos, árvores, folhas… sua arte é realmente cheia de vida!

De cores fortes e alegres, as tatuagens feitas por Luiza Fortes chamam a atenção pela vivacidade e traços suaves – parecem até uma pintura. Rosas, animais e coloridas figuras femininas representam sua arte.

No perfil Fiore Tattoo, Mariana compartilha sua arte cheia de personalidade e com toque lúdico. Personagens, flores e traços arredondados fazem parte da característica da tatuadora.

Também famosa internacionalmente, Luiza Oliveira atua em Belo Horizonte e Lisboa. Coloridas delicadamente, sua arte segue o estilo aquarela, que lembram a suave pintura. Extremamente femininos, seus desenhos trazem flores, plantas e pássaros.

Especializada em desenhos de pets, a tatuadora Samantha é sempre procurada para registrar os melhores amigos na pele de seus donos. A artista ainda faz belos desenhos de retratos e rostos de alta realidade.

Minimalismo em preto e branco. Essa é a arte da tatuadora Fernanda Prado, que atende em São Paulo e tem um traço extremamente fino e delicado. Os desenhos da artista são perfeitos para quem gosta de tatuagens suaves e discretas.

A mineira Sandra Cunha tem uma disputada agenda por conta de seus desenhos feitos com perfeição. Em sua maioria preta e branca, as criações da artista trazem traços finos e fortes. Retratos, animais, plantas e outros desenham parecem verdadeiros retratos na pele.

Desenho lúdicos, adoráveis e com pontos coloridos em vermelho e azul: assim é a arte de Dani Bianco. A artista tem um traço extremamente delicado e seus desenhos tem muita personalidade.

