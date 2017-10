8 tendências de beleza dos anos 1960 que estão com tudo

Não é difícil assistir a um filme da Nouvelle Vague ou folhear revistas antigas e se pegar apaixonada pela beleza das mulheres dos anos 1960. A boa notícia é que várias das tendências lançadas por Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e outras divas da época voltaram firmes e fortes!

Para inspirar, preparamos uma lista com oito modices dos anos rebeldes que estão com tudo!

Leia mais: Cabeleireiro de Gisele revela o segredo da cor dos fios da modelo

1. Topete

Quase impossível ver um look de topete e logo não se lembrar de Brigitte Bardot. Os fios loiros e volumosos da musa, que arrematava o visual com a franja longa, é um hit copiado até hoje. A versão atual leva menos volume no topo da cabeça, como nessa foto de Gigi Hadid, porém continua sendo uma opção chique de penteado.

Leia mais: 10 tendências dos anos 1990 que voltaram com tudo

2. Sombra marcada no côncavo

A maquiagem icônica de Twiggy foi ganhando adaptações conforme o tempo. O que antes era uma sombra preta bem demarcada no côncavo para aumentar os olhos e dar um ar mais sexy, agora foi substituída por um esfumado menos marcado, explica Vito Variella, beauty expert do Liceu de Maquiagem. O efeito é o mesmo, mas de maneira mais suave, como no make de Bella Hadid.

3. Corte pixie

Eternizado pela belíssima atriz Mia Farrow, este estilo de corte bem curtinho foi revolucinário na época. “Antigamente, era mais comum deixar o topo da cabeça com bastante volume. Hoje, o corte ganhou um aspecto mais natural”, diz Vito. Cara Delevigne virou adepta do pixie este ano e ficou a cara de Mia.

Leia também: O corte de cabelo sucesso nos anos 1980 está de volta

4. Sobrancelhas grossas

Nadando contra a corrente de seu tempo, Audrey Hepburn ousou ao ser uma das primeiras a desfilar com as sobrancelhas grossas. Com os anos, a tendência foi ganhando um ar mais natural e, hoje em dia, uma sobrancelha bem cheia e com cara orgânica é um dos tops desejos de beauté das mulheres. Lilly Collins, abaixo, é uma das sortudas.

5. Loiro platinado

Os fios claríssimo de Marilyn Monroe eram sua marca registrada – mais o seu batom vermelho. Nos seus anos de estrelato, não era comum uma tonalidade quase branca que não fosse natural. Já hoje, até Kim Kardashian que tem o cabelo bem escuro consegue usar a coloração e ficar linda. Um detalhe que está em alta é puxar a tonalidade do platinado para o cinza.

6. Lápis branco

Anna Karina, estrela dos filmes de Jean-Luc Godard, sempre exibiu o mais clássico do make 60’s. Uma das caracterísiticas marcantes da atriz era o lápis branco na linha d’água. “Hoje, eles foram substituídos pelos beges ou perolados”, explica Vito. Dessa maneira, o visual final fica mais sutil, como o de Giovanna Ewbank, que também dispensou o preto típico da época e optou por um esfumado marrom para finalizar a maquiagem.

7. Franja curtinha

Desbravadora de tendências, Audrey Hepburn também apostava na franja curtinha. Na época, podia ser uma boa saída para quem curtia o estilo pixie, mas talvez tivesse receio da tesoura tão radical. Fora dos holofotes por um bom tempo, o corte voltou com tudo de uns anos para cá, ficando marcado como um estilo fashionista de usar a franja.

8. Delineado gatinho

Make de olho mais amado de todos os tempos, o delineado gatinho fez seu début lá nos anos 60. O que antes era um desenho bem grosso em toda pálpebra, como o de Bardot, atualmente é feito de maneira a se adaptar a cada formato de olho, explica Vito – vide look de Marina Ruy Barbosa. Mas se a ideia for mesmo um olhar bem anos rebeldes, não se acanhe em abusar, a tendência original permanece!