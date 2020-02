Tammy di Calafiori arrasa nos makes e penteados

Os lisos e curtinhos podem, sim, ganhar penteados de festa diferente

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Romântico

Tempo

15 minutos

Penteado

Espalhe pomada em pó no cabelo seco para conferir volume. Separe uma mecha na frente, trance-a e prenda com grampo. Aplique reparador de pontas antifrizz.

Make

Passe pó bronzant no rosto marcando as maçãs, sombra marrom esfumada nos olhos e rímel preto nos cílios. Batom cereja para finalizar.

Fashion

Look perfeito para sair à noite

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Tempo

20 minutos

Penteado

Aplique um pouco de mousse de volume os fios úmidos, vire a cabeça para baixo e seque com secador. Modele a franja e todo o cabelo para o lado e para cima com escova redonda. Jogue spray fixador.

Make

Esfume lápis preto no canto externo da pálpebra e espalhe sombra dourada no restante. Blush laranjado e batom cereja.

Iluminado

Dá para ficar mais bonita com 5 minutinhos. Veja dicas!

Foto: Reprodução/ Revista MÁXIMA

Tempo

5 minutos

Penteado

Passe um leave-in termoativado no cabelo e seque-o com secador e uma escova raquete. Finalize com sérum para dar brilho.[

Make

Pinte os olhos com sombra dourada e realce os cílios com rímel preto. Vá de batom rosa.

Dicas de produtos

Foto: Divulgação

1. Texturizador Easyliss, Maxiline, R$ 40*

2. Final Touch Dry Style Purple, De Sírius Cosméticos, R$ 40*

3. Sculpting Blush Bronzeado, C. Kamura Art Make Up, R$ 52*

4. Blusher 25 Anos Brown Orange Blush 13, ARTDECO, R$ 40*

5. Batom Hidratante Rosa, Tracta, R$ 20*

*Preços pesquisados em novembro de 2010