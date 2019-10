Sorrindo à toa: os melhores tratamentos para rir com vontade

Para manter a saúde e boa aparência dos seus dentes, a equipe de CLAUDIA separou 4 recursos dentários imperdíveis. Além das informações sobre os tratamentos, você ainda encontra uma seleção de 4 produtos que vão otimizar o resultado da sua escovação. Confira!

Alinhadores invisíveis

Um escâner que captura 6 mil fotos por segundo mapeia a arcada dentária em cinco minutos, substituindo com conforto a antiga massa de moldagem. Então, com a ajuda de um banco de dados e de inteligência artificial, o dentista calcula as medidas e movimentações que o alinhador terá que fazer, além do tempo de uso. “De acetato transparente e quase imperceptível, às vezes é mais ágil do que o aparelho fixo”, diz Maurício Casa, ortodontista do Ateliê Oral, em São Paulo. É indicado em caso de gengivite, pois os bráquetes comuns podem dificultar a limpeza, e também em diagnósticos complexos, como mordida cruzada. O tratamento custa de 3,5 mil a 20 mil reais, dependendo do número de alinhadores.

Lentes de contato 2.0

Sucesso entre as celebridades, a técnica que usa facetas laminadas (com a impressionante espessura de 0,7 milímetro) para deixar os dentes mais simétricos e homogêneos foi modernizada. O escaneamento da arcada (o mesmo utilizado no caso dos alinhadores) permite o planejamento digital do tratamento. Em seguida, uma impressora 3D produz um molde, testado diretamente na boca do paciente. Só depois são feitas as lentes definitivas. “Assim, dá para realizar ajustes, garantindo que o aspecto final fique o mais natural possível”, explica o cirurgião-dentista Rafael Puglisi, do Instituto Guy Puglisi, em São Paulo. Cada faceta custa de 3 mil a 5 mil reais e dura até 20 anos.

Clareamento a jato

Os procedimentos que corrigem a diferença de tom entre os dentes ganharam uma alternativa prática e com preço mais acessível. Novidade da clínica SouSmile, em São Paulo, os kits domésticos (350 reais) prometem um clareamento gradual em até 21 dias. Você recebe em casa uma placa feita sob medida após o escaneamento digital, o gel clareador e uma cartela de cor para acompanhar a evolução do resultado. “O ativo é o peróxido de carbamida, o mesmo usado no consultório, mas em baixa concentração. Com isso, os dentes tendem a ficar menos sensíveis”, diz Andrea Nazaré, dentista da clínica.

Escovação de alto nível

Acessórios eco-friendly ou supertecnológicos para turbinar a rotina da saúde bucal

Escova Dental Elétrica Sonic Black Whitening, Megasmile, R$ 415*

As cerdas carregam micropartículas de carvão ativado, que estimulam o clareamento dos dentes.

Creme Dental Natural Extracts, Colgate, R$ 8*

Com extrato de óleo de coco e gengibre, auxilia na remoção de bactérias que causam problemas gengivais.

Kit Creme Dental e Escova Be You, Curaprox, R$ 79,90

O creme dental possui menor concentração de produtos químicos e certificação vegana

Issa 2, Foreo, R$ 849*

Contém cerdas de silicone, mais resistentes ao acúmulo de bactérias do que as convencionais

Preços consultados em outubro de 2019. Sujeitos a alteração*