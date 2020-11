Três dicas poderosas para você aproveitar o melhor momento da sua vida

Manter o controle da nossa vida e estar sempre com a saúde física e mental em dia: uma tarefa nada simples, não é mesmo? Afinal, nem sempre estamos com a bateria 100% carregada para aproveitar ao máximo todo esse poder que temos. E está tudo bem!

O primeiro passo para resolver essa questão é encontrar maneiras simples de saber exatamente o que quer, se respeitar e entender a hora de parar para cuidar de si. Com as três dicas abaixo, fica muito mais fácil estar sempre no controle:

1 – Fique sozinha

Reserve, pelo menos, 1 dia da semana para curtir sua própria companhia. Leia um livro, medite, tome um banho mais demorado e passe um hidratante cheiroso enquanto faz uma massagem. Não importa. Escolha o que te faz bem e aproveite para ouvir os sons da própria mente. Isso pode ser revigorante e inspirador. Acredite.

2 – Pense bem com quem quer dividir momentos

Você acredita em energia? Pois é. Pessoas que te colocam pra cima podem ser um grande remédio para momentos de tristeza ou desânimo. Por outro lado, alguns colegas e até amigos acabam te colocando para baixo, mesmo sem querer. Comece a reparar nessas influências e traga para perto quem quer seu bem e, claro, te faz bem.

3 – Escolha um perfume que tenha a sua cara

É isso mesmo. A dica pode parecer curiosa, mas é poderosa. A magia dos aromas e cheiros pode ser uma química fantástica para a autoestima feminina. Para começo de conversa, escolher um perfume gostoso, que tenha a ver com a gente, faz com que nosso dia fique mais leve e, consequentemente, com mais momentos bem-humorados.

Além disso, a fragrância certa dá um boost no seu poder. O que você ganha com isso? Um superpoder de sedução, autoconfiança e empoderamento.

