Produtos e truques para conseguir um efeito bronzeado no make

A estação mais quente do ano está chegando! O verão pede looks com fundo dourado, que enriquecem a tonalidade natural da pele após dias sob o sol. Lance mão do filtro durante a exposição nas praias e piscinas, mas alcance o bronzeado dos sonhos com produtos específicos de maquiagem:

EM PÓ

Garante textura aveludada e é perfeito para marcações mais leves. Aplique uma pequena quantidade com um pincel bem macio em todo o rosto para aquecer o make por completo.

Pó Bronzeador Compacto, cor light medium, Mary Kay. R$52,90 Paleta de contorno Shade and Light, Kat von D. R$299 Blush, cor Sun Kissed, Abbey MakeUp. R$88

EM BASTÃO CREMOSO

Ideal para carregar na bolsa e retocar com as pontas dos dedos. A textura garante mais naturalidade, já que costuma se fundir bem com o tom da pele.

Stick de contorno facial, Vult. R$22 Bastão para contorno Hoola Quickie, Benefit. R$152 Bastão blush e batom, cor Venice Beach, Smashbox. R$135

PARA O CORPO

Eleja o seu favorito para iluminar o rubor natural do verão. Vale aplicar diretamente na pele ou diluir no seu hidratante favorito para espalhar em áreas maiores do corpo.