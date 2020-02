Prepare rosto e corpo para o verão 2012

No verão, a frequência da limpeza do rosto aumenta

Foto: Getty images

O sol brilha forte lá fora e a contagem regressiva para o verão começa, assim como aquele enorme ritual de cuidados que prepara a beleza para resistir à estação. Mas não precisa perder horas em tratamentos, é só seguir nossas dicas rápidas – e de efeito – para conquistar uma pele perfeita:

Corpo macio e pronto para o bronze

Problema na mira – O sol e os repetidos banhos de mar, piscina e chuveiro no verão levam embora a proteção natural da pele, favorecendo o ressecamento e o envelhecimento. As células mortas se acumulam na superfície, roubando maciez e brilho.

Linda a jato

· Ajude na renovação celular, fazendo uma esfoliação a cada 15 dias. Use um produto com grânulos finos a médios, massageando-o em todo o corpo. Capriche nos cotovelos e joelhos, que são mais espessos. “O cuidado melhora a textura da cútis e a deixa livre para absorver cremes hidratantes e nutritivos. Também mantém o bronzeado uniforme por mais tempo”, afirma a dermatologista Sylvia Ypiranga (SP). O método ainda ajuda a desencravar pelos – aplique sempre antes da depilação para liberar os fios.

· Durante o dia, no lugar do hidratante habitual, aposte em um filtro solar com agentes umectantes. À noite, vá de creme antioxidante, que combate os radicais livres e nutre a pele.

Rosto antirrugas, manchas e flacidez

Problema na mira – A face é a que mais sofre com os raios solares, pois fica muito exposta. “O sol aumenta a produção das enzimas que degradam as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele”, explica Doris Hexsel, dermatologista de Porto Alegre (RS). Mais: no verão, a frequência da limpeza do rosto aumenta, retirando o fator de hidratação natural da pele. Sem ele, a renovação celular fica lenta, deixando a superfície seca e áspera.

Linda a jato

· Se a sua pele é normal a seca, comece o dia pulando a etapa da limpeza com sabonete para não remover a gordura natural da derme. Lave o rosto apenas com água e aplique um hidratante à base de filtro solar e vitaminas A, C e E.

· “À noite, use um sérum ou creme com algum alfa-hidroxiácido (retinol, glicólico, kójico) e minerais (zinco) na fórmula. Essas substâncias combatem manchas, rugas e flacidez”, diz Sheila Gonçalves, professora de Cosmetologia do Senac (SP).

Consumo

Foto: Divulgação

1. Profuse Ensolei Fluido Protetor Oil-Control FPS 30, da Aché. R$ 47,80*

2. Regenerist Noturno, da Olay. R$ 59,90*

3. Sabonete cremoso esfoliante corporal Açaí, de O Boticário. R$ 18,10*

4. Esfoliante corporal Paradise figo & Oil, da Sparkkli Home Spa. R$ 29,50*

*Preços pesquisados em outubro de 2011