Perfumes que destacam uma só fragrância são a tendência da vez

Assim como no mundo da moda, o universo da perfumaria também vive de tendências. De tempos em tempos, o mercado se renova por inteiro e passa a produzir fragrâncias com alguma característica em comum. Já foi o tempo das atalcadas, das orientais, das gourmands, das frutadas… Agora a vez é dos perfumes monotemáticos, ou seja, superpuros.

Mas o que isso quer dizer? A resposta é que os perfumes mais badalados do momento possuem um ingrediente cujo destaque é absoluto – isso não quer dizer que o produto não possua uma diversidade de notas, mas que a nota principal é tão ressaltada perante as demais que ela é facilmente identificável logo no segundo que a fragrância é borrifada. Nessa onda, dois ingredientes têm feito mais sucesso: a rosa e a íris. Na maioria das vezes, essas flores vêm acompanhadas de outros elementos que servem para equilibrar o resultado final e não deixar a impressão de um aroma muito carregado.

“Esse movimento nasceu da vontade de evocar o luxo e levar aos consumidores a ideia de pureza e riqueza absolutas dos ingredientes escolhidos. Quando você trabalha com um único elemento, a matéria-prima deve ter a melhor qualidade possível para funcionar na pele”, explica Daniela Andrier, perfumista alemã responsável por criar a coleção Les Infusions, da grife italiana Prada, com seis fragrâncias monotemáticas. No caso dessa linha, “foram desenvolvidas fórmulas que dão a impressão de que as flores ficaram em uma infusão ao longo de meses. Esse processo faz com que elas revelem facetas aromáticas que não se manifestariam naturalmente. Isso cria uma idendidade bastante poética para cada uma das flores. Claro que, nesse caso, foi tudo feito em laboratório, pois seria impossível esperar todo esse tempo para que um perfume ficasse pronto”, completa Daniela.

Além de Prada e Michael Kors – esta grife lançou no fim do ano passado sua primeira linha de fragrâncias no Brasil com produtos que possuem exatamente essa característica –, a brasileiríssima Natura também entrou na moda. “O segredo da fragrância em monotema é que, além do ingrediente principal, ela tem vários outros sutis com a função exclusiva de ajudar a realçar todas as nuances da protagonista, que, no caso da Natura, são a rosa damascena e a íris”, diz Veronica Kato, perfumista da marca e encarregada da série Esta Flor.

NATURA

A linha, por enquanto, tem duas fragrâncias: uma fresca, feita com flores de íris francesas, e outra, mais forte, com rosas da Bulgária.

NARCISO RODRIGUEZ

Deo Parfum Esta Flor Íris e Deo Parfum Esta Flor Rosa, Natura, R$ 158 (75 ml), cada um, rede.natura.net.

O musk é o destaque absoluto desta fragrância. O ingrediente é bem pronunciado e recebe apenas um mínimo toque de jasmim para não ficar muito pesado.

Eau de Parfum for Her L’Absolu, R$ 805 (100 ml), sephora.com.br.

ASGHARALI

Asgharali Superconcentrado, o perfume é feito exclusivamente de oud, uma resina produzida em árvores asiáticas.

Mareej Attar, R$ 4 670 (15 ml), cada um, tel. (11) 3857 7523.

PRADA

A coleção tem seis monotemáticos – íris, íris de cedro, flor de laranjeira, vetiver, cravo e amêndoa – e traz essências puras, inspiradas em especiarias e ingredientes básicos da perfumaria.

Les Infusions Iris e Fleur d’Oranger, R$ 579 (100 ml), cada um, tel. 0800 7043440.

MICHAEL KORS

Três perfumes de nota única marcaram a chegada da perfumaria da grife ao Brasil: flor de laranjeira, âmbar e jasmim.

Eau de Parfum Sporty Citrus, Sexy Amber e Glam Jasmine, R$ 419 (100 ml), cada um, sephora.com.br.

CHLOÉ

Com rosa damascena elevada à máxima potência, o perfume é para quem não tem medo de ousar. Uma impressão de bergamota equilibra o aroma.

Roses de Chloé, R$ 513 (75 ml), tel. 0800 7725500.

STELLA MCCARTNEY

Minimalista como o DNA da estilista, a fragrância reinventa o aroma de rosas em uma fórmula com óleo extraído da flor.

Eau de Parfum Stella, R$ 499 (100 ml), sephora.com.br.