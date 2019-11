8 perfumes com mais de 100 reais de desconto na Black Friday

Se você está namorando algum perfume ou pretende presentear com fragrâncias nas festas de fim de ano, a Black Friday é uma ótima oportunidade de comprar luxo por valores menores. Prova disso são as várias opções renomadas com mais de 100 reais de desconto por unidade.

Selecionamos aromas famosos com remarcações nesta semana de promoções. Confira:

–

–

*Produtos sujeitos à disponibilidade do estoque. CLAUDIA não se responsabiliza por mudanças de preço.