Perfumes personalizados: qual é o seu cheiro?

Foto: Getty Images

As grifes já enxergaram a importância da exclusividade para as mulheres modernas. Louis Vuitton, Goyard, Burberry e Hermès passaram a investir em serviços de customização que prometem agradar as clientes cada vez mais exigentes. Agora, chegou a hora da beleza entrar para essa lista. E que tal começar pela perfumaria?

Depois de se formar como perfumista, a francesa Fanny Moreau, casada com um brasileiro, decidiu abrir em São Paulo a boutique-atelier Mon Absolu, que dará a oportunidade aos clientes de desenvolver as suas próprias fragrâncias. O motivo? O Brasil se tornou o primeiro mercado consumidor de perfumes do mundo. “Fiz um estudo de mercado e notei que os brasileiros adoram perfume. Então decidi que valia a pena trazer para o país a ideia da personalização de fragrâncias, que já existe na França, Estados Unidos, Japão e Itália”, comenta Fanny.

A fantástica fábrica de fragrâncias

Foto: Divulgação

Para participar do processo criativo, os clientes escolhem entre duas opções: treinamento de aproximadamente duas horas (R$ 590*) ou de até três horas (R$ 690*), com coffee break incluso para evitar que o olfato fique saturado. Ambos – o primeiro de maneira mais resumida – incluem uma análise do perfil olfativo do cliente – gostos, frequência de uso, objetivo – e conceitos básicos da perfumaria. Na sequência, um “blind test” com perfumes básicos é realizado para que seja feita uma seleção direcionada das essências. Existe um total de 127 disponíveis, todas importadas da cidade de Grasse, a capital mundial de perfume, situada no Sul da França. Por fim, são feitas as escolhas e misturas das notas. “A nossa sugestão é que o produto seja usado após um mês. Esse é o tempo necessário para que todos os óleos essenciais se misturem de maneira homogênea”, explica a perfumista.

Todos os produtos são fabricados na versão “Eau de Parfum” e em um frasco de 50 ml. A cliente recebe ainda, ao final da aula, um certificado e a receita da sua fragrância. Quem quiser fazer um teste pode aderir ao serviço de “Bar de Fragrâncias” (R$ 50*), que dura 10 minutos e produz um perfume de 10 ml com acorde de três notas.

Para complementar os serviços, a boutique-atelier organizará ainda seminários com grandes perfumistas, oferecerá a criação de lembrancinhas perfumadas e a produção de refil.

Dicas da expert

Além de uma experiência diferente, o processo gera ainda conhecimentos valiosos sobre o mundo das fragrâncias. Confira algumas das dicas dadas pela perfumista:

· “O perfume muda de cheiro de uma pessoa para a outra, por conta da alimentação, dos hormônios e da interferência de outras fragrâncias, como a do desodorante, creme corporal…”

· “Peles oleosas fixam melhor o perfume.”

· “Os óleos essenciais são os responsáveis pela fixação das fragrâncias. Por isso também devem ser de qualidade. Os perfumes (extrato) têm de 20% a 40% de óleo em sua formulação, enquanto a versão eau de parfum tem entre 12% e 15%. Já as versões body splash possuem somente 4% de concentração.”

· “As notas de verbena são perfeitas para o verão brasileiro, já as de manga combinam perfeitamente com o inverno daqui. Cítricos e frescos são sempre os mais adorados.”

· “O pH dos perfumes devem ser ácido, assim como o da pele.”

*Preços sugeridos em dezembro/2012

**Rua Normandia, 90 – Moema/SP. Seg – Sáb (10h – 21h) / Dom (10h – 19h). Os atendimentos são feitos com horário marcado