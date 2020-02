Passo a passo: make com sombra lilás

1. Meu Malvado Favorito 2 zoom_out_map 1/20 Meu Malvado Favorito 2 A história: já pensou em um desenho infantil que tem como herói um personagem malvado? Bem, depois de adotar três lindas menininhas, de malvado ele já não tem mais nada! Na continuação do filme de 2010, Gru e seus ajudantes Minions são convocados pela liga Anti-Vilões para combater um novo super vilão que está aterrorizando a Terra.



A mensagem: o filme mostra a transformação das pessoas.

2. Monstros S.A. 2 - Universidade Monstros zoom_out_map 2/20 Monstros S.A. 2 - Universidade Monstros A história: o filme mostra como surgiu a amizade dos personagens Mike e Sulley. Eles não tinham nada em comum quando ingressaram na universidade. O grandalhão de pelos azuis Sulley, gaba-se por ser um aluno indisciplinado. Mike, ao contrário, é muito estudioso. Ambos se unem para conquistar seus objetivos.



A mensagem: a trama também trata de questões sociais e morais, como bullying, superação, fraquezas e habilidades, além da importância do trabalho em equipe. A grande lição do filme é que "existem inúmeros finais felizes ao longo de uma vida".



Dica: também vale a pena assistir o primeiro filme da série Monstros S.A

3. Procurando Nemo zoom_out_map 3/20 Procurando Nemo A história: Nemo é separado do pai superprotetor, que foi capturado e colocado em um aquário, onde se une aos outros peixes para conseguir a liberdade.



A mensagem: o filme ensina os pequenos a respeitar a liberdade das criaturas e o modo de viver de cada uma delas.

4. Tarzan (1999) zoom_out_map 4/20 Tarzan (1999) A história: Tarzan é criado por gorilas numa floresta. Ele salva os animais do caçador Clayton e de seu grupo, que surgem com o objetivo de capturar bichos daquela espécie.



A mensagem: o filme mostra a história de uma criança que é muito amada e respeitada pela sua família adotiva.

5. Pocahontas zoom_out_map 5/20 Pocahontas A história: Pocahontas, uma índia americana, se apaixona por John Smith, um navegante inglês, e mostra a ele a ligação íntima que seu povo possui com a natureza.



A mensagem: a luta de Pocahontas contra os conquistadores britânicos ensina aos pequenos que o mundo natural e os povos indígenas não podem ser destruídos pela civilização.

6. A Pequena Sereia (1989) zoom_out_map 6/20 A Pequena Sereia (1989) A história: Ariel é uma sereia que deseja partir para o mundo dos humanos. Ela se apaixona pelo príncipe Eric e se transforma em uma mulher.



A mensagem: a história mostra que a divisão entre seres humanos e a natureza pode ser superada. Ariel dá aos pequenos a ideia de que todos podem se amar, independente de suas diferenças.

7. Mogli (1967) zoom_out_map 7/20 Mogli (1967) A história: Mogli é criado por uma pantera. Quando ele completa 10 anos, os animais decidem que ele deve sair da selva para fugir de um tigre.



A mensagem: Mogli desperta o desejo de proteger o reino animal e de fazer parte dele.

8. Bambi (1942) zoom_out_map 8/20 Bambi (1942) A história: o filme conta as aventuras de Bambi, o pequeno veado que perde a mãe e tem que se virar sozinho.



A mensagem: o filme prova que, apesar das dificuldades, devemos encarar a vida sempre com bom humor. Bambi também ensina às crianças que a intervenção dos seres humanos pode tornar o meio ambiente vulnerável.

9. Branca de Neve e os Sete Anões (1937) zoom_out_map 9/20 Branca de Neve e os Sete Anões (1937) A história: a rainha invejosa quer matar Branca de Neve, custe o que custar. Para se proteger, a moça vai para a floresta e se torna amiga dos anões e dos animais.



A mensagem: Branca de Neve é um modelo, que ensina às crianças como elas podem ajudar a proteger a natureza.

10. O Rei Leão (1994) zoom_out_map 10/20 O Rei Leão (1994) A história: a animação conta a história de Simba, que é filho de Mufasa, o Rei Leão, e da rainha Sarabi. Ao crescer, o leãozinho é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e assumir o trono.



A mensagem: o filme ajuda as crianças a lidarem com a perda de um parente ou amigo querido.

11. Happy Feet (2006) zoom_out_map 11/20 Happy Feet (2006) A história: em Happy Feet, Mano é um pinguim que mora na Antártica e é apaixonado por música. Diferente de todos os pinguins, ele não sabe cantar e, sim, sapatear, para o espanto de todos - inclusive seu pai, Memphis, que diz que "isso não é coisa de pinguim". Mano é apaixonado por Glória, mas não sabe como conquistá-la, já que os pinguins fazem isso através da música. Por conta disto, Mano se afasta de seu bando e sofre muito



A mensagem: as crianças nunca devem desistir de seus sonhos.

12. Carros 2011 zoom_out_map 12/20 Carros 2011 A história: o filme conta a história do McQueen, um carro que está a caminho da pista onde vai disputar uma prova, quando se perde. Ele chega a Radiator Springs, uma cidade esquecida, situada próxima à famosa estrada americana Rota 66. Lá, ele aprende lições com veículos das décadas 50 e 60.



A mensagem: as crianças sempre devem ouvir e respeitar os mais velhos.

13. Irmão Urso (2003) zoom_out_map 13/20 Irmão Urso (2003) A história: Irmão Urso relata as incríveis aventuras de um jovem chamado Kenai, que é transformado em urso. A partir desse novo ponto de vista, Kenai descobre o mundo com outros olhos, enquanto faz amizade com este filhote de urso muito fofo chamado Koda.



A mensagem: o filme ensina às crianças a importância de ser positivo e levar a vida de uma maneira leve e feliz

14. Madagascar (2005) zoom_out_map 14/20 Madagascar (2005) A história: o filme Madagascar conta a história de quatro animais do zoológico de Nova Iorque que foram transferidos para a África. Alex, o "rei" leão, sabe que sempre pode sempre contar com os seus três amigos. Ele tem espírito de líder e é muito carismático. As crianças adoram este personagem!



A mensagem: a trama ensina as crianças conviverem em harmonia com amigos de diferentes personalidade

15. Alladin (1992 zoom_out_map 15/20 Alladin (1992 A história: após o sultão ordenar que sua filha, a princesa Jasmine, ache um marido rapidamente, ela foge do palácio. Jasmine encontra um tipo meio malandro, Aladdin, que conquista seu coração. Porém ambos são achados pelos guardas de Jafar, o vizir do sultão.



A mensagem: nunca desista dos seus desejos.

16. A Era do Gelo zoom_out_map 16/20 A Era do Gelo A história: durante o período glacial, um bebê é separado de seus pais quando tigres atacam uma aldeia de esquimós. Mas um trio de heróis que estava no lugar errado, mas na hora certa.



A mensagem: o filme ensina os pequenos a lidarem com as diferenças. Aliás, todos merecem ter os mesmos direitos em todos os espaços sociais.

17. Mulan (1998) zoom_out_map 17/20 Mulan (1998) A história: quando os mongóis invadem a China, o imperador (Pat Morita) decreta que cada família ceda um homem para o exército imperial. Com isso, uma jovem fica angustiada ao ver seu velho e doente pai ser convocado, por ser o único homem da família. Ele precisa ir, mesmo sabendo que certamente morrerá, para manter a honra da família.



A mensagem: a persoangem Mulan é considerada uma princesa Disney mesmo sem ser filha de um rei ou sem ser casada com um príncipe. O filme prova que toda menina pode ser um princesa contemporânea: determinada, corajosa, autêntica, independente e bondosa.

18. Os Incríveis zoom_out_map 18/20 Os Incríveis A história: Roberto Pêra já foi o maior herói do planeta, salvando vidas e combatendo o mal. Porém, após salvar um homem de se suicidar, ele é processado e condenado na Justiça. Uma série de processos seguintes faz com que o Governo tenha que desembolsar uma alta quantia para pagar as indenizações, o que faz com que a opinião pública se volte contra os super-heróis. Em reconhecimento aos serviços prestados, o Governo faz a eles uma oferta: que levem suas vidas como pessoas normais, sem demonstrar que possuem superpoderes, recebendo em troca uma pensão anual



A mensagem: uma situação ruim pode parecer melhor se você tiver "elasticidade" suficiente para adaptar-se a uma nova realidade.

19. A princesa e o sapo (2009) zoom_out_map 19/20 A princesa e o sapo (2009) A história: situado na cidade de Nova Orleães vem um toque moderno em um conto clássico, com uma bela garota chamada Tiana, um príncipe sapo que desesperadamente quer ser humano outra vez, e um beijo fatal que conduz os dois em uma aventura através dos igarapés místicos de Louisiana.



A mensagem: o desenho traz a primeira protagonista negra das animações da Disney. Virtudes como trabalho, esforço, amizade e companheirismo são apresentados no filme.