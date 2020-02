Os 5 mandamentos da beleza equilibrada

O maquiador aposta no nude. “A beleza mais difícil e perfeita é a de aparência natural.”

Primavera chegando, os dias são mais bonitos, as roupas são mais leves. A ideia dos dias mais quentes e coloridos é combinar o look com uma maquiagem equilibrada, para o dia-a-dia.

O maquiador Paul Assumpção, da marca Duda Molinos, aproveitou uma folguinha durante um workshop de maquiagem na drogaria Iguatemi, em São Paulo, e contou para LOLA quais são os mandamentos da beleza perfeita!

1. Cuidarás bem da pele

“O primeiro mandamento com certeza é cuidar bem da pele do seu rosto, afinal, ela é a ‘janela’ do seu corpo.

Algumas dicas básicas:

– Lave duas vezes ao dia com um gel ou espuma para rosto;

– Hidrate sempre com um creme específico para o seu tipo de pele;

– Nunca esqueça o protetor solar, de fator mínimo 30. Ele irá prevenir manchas, envelhecimento e até probleminhas mais sérios causados por raios solares e luzes artificiais.

– Lembre que a água é uma grande aliada: beba o máximo possível.”

2. Lembrarás que menos é mais

“Como maquiador, acredito que a beleza mais difícil e perfeita é a de aparência natural. Para isso, devemos recorrer à maquiagem.

Dica: foque sua maquiagem na preparação da pele, usando sempre produtos de estrutura e densidade leves, como base líquida, corretivo em mousse e pó facial mineral.

– Corrija tonalidades e texturas indesejadas com a base e o corretivo;

– Devolva o aspecto saudável com um blush leve e adequado;

– Finalize com um lápis de olho bege para iluminar e preto ou marrom para realçar o olhar, máscara para cílios e gloss labial, que está em alta.”

3. Fugirás do óbvio com as cores

“Sabe aquela historinha de combinar a maquiagem com a roupa? Isso já passou! Eu sempre evito ao máximo. O make deve compor o seu visual, adequando-se ao ambiente, à ocasião e principalmente à sua personalidade. Fuja do óbvio! Se quiser usar uma sombra durante o dia, recorra a tons pastéis levemente cintilantes – ou ao velho e bom marrom. Para a noite, abuse dos tons metálicos e até algum toque de cor vibrante. Para as amantes de batom, uma boa notícia: aquela regra de carregar no olho e suavizar a boca ou vice-e-versa já acabou. Vale ‘olho-tudo e boca-tudo’.”

4. Abusarás do blush e de suas diversidades

“O blush é uma ferramenta muito importante na maquiagem: ele pode tanto te ajudar, quanto detonar com o look! Se aplicado corretamente, o blush te dá saúde, devolvendo vida à pele cansada. Mas se aplicado da forma errada, ele pode deixá-la com a aparência contraria, ou seja, com um aspecto muito estranho na pele. Escolha um tom que se aproxime do seu rubor natural. Se tiver dificuldade, aperte de leve as maçãs do rosto, para descobrir sua tonalidade natural. Para a aplicação, sugiro sempre um pincel bem macio. Aplique na maçã do rosto, evitando movimentos horizontais em direção às orelhas.”

5. Não descuidarás do acabamento

“O mais importante em todos os passos que falamos é o acabamento. A base, que vem antes do corretivo, deve ser sempre bem espalhada do centro do rosto para fora. O corretivo deve ser usado pontualmente, apenas em regiões que a base não cobriu, como olheiras. O pó facial mineral deve ser usado com moderação, pois sua função será selar a maquiagem e tirar o excesso de brilho.”