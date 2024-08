Olimpíadas: As maquiagens mais bonitas da Ginástica Rítmica

A Ginástica Rítmica teve a sua semifinal individual nesta quinta-feira (08), com a brasileira Bárbara Domingos se tornando a primeira do país a avançar para a final em uma Olimpíada. E, mais uma vez, a maquiagem das atletas deu um show à parte! Aqui, trazemos as grandes favoritas, que se tornam uma opção para brilhar também fora dos ginásios. Que tal se inspirar?

Barbara Domingos apostou no delineado gatinho com um toque charmoso: o azul da bandeira brasileira esfumado embaixo dos olhos. Para completar, batom vermelho matte com toque de brilho.

Quer uma opção de make noturno para este final de semana? A alemã Darja Varfolomeev entregou um esfumado perfeito: um degradê com dourado no canto interno dos olhos e o preto bem marcado em formato gatinho.

A italiana Milena Baldassarri deu um toque especial ao clássico esfumado em marrom com glitter dourado, um jeito prático de adaptar a sua maquiagem do dia a dia para aquele happy hour de última hora.

Margarita Kolosov, do time alemão, entregou o delineado gatinho bem marcado com uma sombra vermelha matte bem esfumada, combinando com o batom matte em um vermelho mais fechado.

Outra ginasta a apostar no esfumado clássico, desta vez em preto e prata, foi a húngara Fanni Pigniczki – um visual elegante, e fácil de incorporar na rotina.

E você, vai apostar em algumas destas maquiagens?

