O batom rosa de Passione

Batom rosa usado por Melina da novela Passione

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

O batom rosa-claro usado pela Melina, de Passione, é um dos mais pedidos na Central de Atendimento ao Telespectador da Globo. Ele é cor Please Me, da M.A.C., com vitamina C e óleo de jojoba, e custa R$ 69*

Veja outras opções para você ficar com o make idêntico ao da atriz!