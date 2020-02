Nívea Stelmann revela como mantém a boa forma

Nívea Stelmann está no ar com a Kátia em “Cama de Gato”

O namoro de Nívea Stelmann com o jogador de polo João Paulo Ganon (ex de Ana Paula Arósio) fez muito bem para a morena. Quem a encontra passeando pelo Rio tem se impressionado. Ela está ainda mais linda! A atriz, que interpretou a Kátia em Cama de Gato, perdeu 7 kg em dois meses e está mesmo radiante. Confira os truques da beldade para ficar em plena forma!

Conheça a dieta que fez Nívea Stelmann perder 7 kg

Pele sempre linda

“Quase não uso maquiagem quando estou de folga do trabalho, para deixar a pele respirar. No dia a dia, passo sempre protetor Dermage com FPS 30 no rosto e FPS 15 no corpo, quando me exponho ao sol. À noite, na hora de dormir, uso hidratante facial da Clarins e um creme anticelulite da mesma marca.”