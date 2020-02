Misturinhas que imitam os esmaltes da Chanel

Sabe aquele esmalte bem caro que as atrizes adoram? Não se acanhe, você ainda vai usá-lo. E o melhor: por um precinho camarada! Faça em casa sua misturinha e veja em suas próprias mãos uma cor igualzinha à das famosas.

Você precisará de…



– Um vidrinho vazio de esmalte

– Os esmaltes da receita

– Acetona ou removedor

– Algodão

– Óleo de banana ou outro diluente de esmalte

– Régua

– Palito de churrasco

1. O laranja de Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann usa o Orange Fizz, da Chanel

Foto: João Miguel Júnior / Divulgação Rede Globo

Original: Orange Fizz, da Chanel

Misturinha:

– 3 cm de Batida de Coco, da Colorama

– 1 cm de Preguicinha, da Risqué

– 15 gotas de Amarelo, da Impala

2. O marrom de Grazi Massafera

Grazi costuma desfilar com o Particulière, da Chanel

Foto: Alan Teixeira

Original: Particulière, Chanel

Misturinha:

– 2 cm de Jackie, da Impala

– 1 cm de Chocolate, da Colorama

– 1 cm de Capuccino, da Risqué

3. O verdinho de Monique Alfradique

Monique Alfradique usa o Nouvelle Vague, da Chanel

Foto: Fábio Guinalz / AgNews

Original: Nouvelle Vague, Chanel

Misturinha:

– 2 cm de Branquíssimo, da Risqué

– 1 cm de Sonho, da Impala

– 25 gotas de Vidrilhos, da Risqué

– 10 gotas de Azul Royal, da Colorama

– 2 gotas de Amarelo Sol, da Colorama

– 1 gota de Preto, da Impala

Como fazer uma misturinha



– Comece pelo esmalte “base”, sempre o de maior quantidade.

– Coloque as cores na ordem da receita.

– Ao passar o esmalte de um vidro para outro, encoste bem as bocas e espere escorrer.

– Use régua para medir os centímetros e um pincel bem carregado para as gotas.

– Depois de colocar todas as cores, pingue 10 gotas de diluente de esmalte. Não use removedor nem acetona, porque eles acabam com o brilho!

– Com o palito, agite bem até a cor ficar uniforme. Depois, mexa com o pincel do próprio vidrinho, passando nas paredes, para retirar todos os resíduos.

– Limpe a sujeira da boca do vidrinho com algodão embebido em acetona. Prontinho!