Milena Toscano: “É lindo ver uma mulher com rugas”

Milena Toscano é o destaque de janeiro de 2011 da NOVA

Foto: Reprodução/NOVA

Dona de um rostinho meigo, a atriz Milena Toscano também pode assumir um ar sexy de mulherão. A estrela é capa da edição de janeiro de 2011 da revista NOVA, e mostra que sua suposta fragilidade (ela pesa 50 quilos espalhados por 1,70 metro) não passa de aparência.

Aos 27 anos, a paulista de Santo André é uma mulher determinada, começou a trabalhar cedo como modelo e encarou temporadas em outras capitais do mundo, como Tóquio. Enfrentou a dor aguda da perda de um irmão e amadureceu a jato.

Batalhou anos para virar atriz e levou muita porta na cara até conseguir oportunidades no cinema e na TV. Agora vive sua primeira protagonista: a veterinária Manuela, mocinha da novela global “Araguaia”.



Dona de uma beleza natural, Milena afirma que não é contra o Botox ou qualquer outro tipo de procedimento antienvelhecimento. “Tudo é válido, desde que você não deixe de ser quem é. Quando se olha no espelho e não se vê mais… sou contra”, pondera.

Para a estrela, mulheres que assumem a sua idade são incríveis. “É lindo ver uma mulher como a Laura Cardoso [atriz de 83 anos]! Rugas são história”, diz.

Foto: Reprodução/NOVA

Madeixas

Outro destaque da edição de janeiro da NOVA é um especial com o cabeleireiro Marco Antônio de Biaggi, que desvenda 56 looks das mulheres mais desejadas do mundo.

Para copiar o visual de Maria Fernanda Cândido, por exemplo, Biaggi entrega: “Faço um corte degradê com a risca no meio, repicando a aprtir da latura do nariz e mantendo a base arredondada. A escova cacheada é feita na vertical: prendo em rolos largos e solto em 15 minutos, com os dedos.”

