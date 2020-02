Marca francesa Le Couvent des Minimes desembarca no Brasil

A marca traz para o Brasil mais de 30 produtos, distribuídos em oito linhas

Foto: Divulgação

Depois de Oenobiol e Sephora, mais uma marca francesa do mercado de beleza chega ao Brasil: a Le Couvent des Minimes – que pertence ao grupo L’Occitane – desembarca em meados de abril, mostrando que, de fato, o País se tornou um dos principais focos de investimento do setor. É o primeiro da América Latina a receber a empresa, que já está em países como França, Alemanha, Itália e Estados Unidos.

Nesta terça-feira (28), a marca usou como palco para se apresentar nada menos que um convento. Situado em São Paulo, o local foi escolhido com a intenção de demonstrar o conceito e o histórico do Le Couvent des Minimes: marca criada em um convento de mesmo nome em Mane, no sul da França, onde funciona desde 2008 um Hotel e Spa.

Em seus quatro séculos de existência, o Couvent des Minimes abrigou em seus jardins diversas plantas e espécies vegetais usadas em tratamentos pelas freiras. Do conhecimento das plantas e suas propriedades terapêuticas, aliado à simplicidade, resultou a linha de produtos de beleza e bem-estar.

Com embalagens vintage, a marca traz neste primeiro momento para o Brasil mais de 30 itens dentro de oito linhas: Receita Energizante, Relaxante, Suave, Nutritiva, Cuidado para os Cabelos, Cuidado para as Mãos, Cuidado para os Pés e Fragrâncias.



A gama de ingredientes usada nos produtos é mais extensa, por exemplo, que a da L’Occitane en Provence, que tem como característica principal trabalhar com uma planta específica e suas propriedades como é o caso da Lavanda, Immortelle e Angélica. Além de ingredientes tradicionais do sul da França, a marca Le Couvent des Minimes adiciona diferentes ativos, como mel, limão, karité, própolis, verbena, alecrim e flor de laranjeira.



Os produtos serão comercializados exclusivamente pela rede de supermercados Pão de Açúcar. O lançamento acontece primeiro em 24 lojas na Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, além do Pão de Açúcar Delivery. Será a marca de cosméticos mais “premium” da rede de lojas: os preços variam de R$ 12* (sabonete) a R$ 80* (eau de toilette).

Entretanto, o conceito de venda por autoserviço não exclui a possibilidade de montar kits de presentes com os produtos. Segundo o diretor de Operações do Pão de Açúcar, João Edson Gravata, a área de embalagens dos supermercados irá disponibilizá-las gratuitamente.

Consumo

Foto: Divulgação

1. Espuma de banho da linha Receita Relaxante. R$ 55*

2. Gel de banho da linha Receita Nutritiva. R$ 29*

3. Creme esfoliante da linha Cuidado para os Pés. R$ 42*

4. Sabonete em barra da linha Receita Relaxante. R$ 12*

*Preços pesquisados em fevereiro de 2012