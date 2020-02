Maquiagens de formatura para todas as idades

Do batom nude ao escuro, veja o estilo de maquiagem que mais combina com você

Foto: Reprodução/ANAMARIA

Nesta época, em que os bailes de formatura animam as noites Brasil afora, belas jovens se esforçam para escolher os trajes e acessórios corretos e definir o melhor penteado para a ocasião. Depois, é a vez de pensar na maquiagem. Para ajudar nessa tarefa, Marcos Costa, consultor da Natura e um dos mais requisitados profissionais da São Paulo Fashion Week, dá orientações valiosas. Combinações, por exemplo, estão liberadas. “Batom vermelho com vestido da mesma cor pode ser muito bom. Mas o restante deve ser bem natural e, se possível, com um penteado mais básico.” A seguir, Marcos sugere produções incríveis para mulheres de diferentes faixas etárias:



Aposte em sombras coloridas, como a azul iluminadora

Foto: Reprodução/ANAMARIA

20 anos

Às mais jovens, quase tudo é permitido. Neste make, Marcos Costa usou sombra azul em pó para os olhos, blush coral e batom pêssego. Ficou um arraso!

1. Ultra Color Rich Batom Ouro, Avon, R$ 24*

2. Minisombra Elas azul, da Jequiti, R$ 10,50*

3. Blush compacto, da Vult, R$ 8,40*



Tons terrosos e dourados deixam o make com um ar chique

Foto: Reprodução/ANAMARIA

30 anos

Neste look, as cores quentes dão o tom. Nos olhos, sombra em pó bronze em toda a pálpebra móvel e, nas maçãs, blush da mesma cor. O batom transparente deixa a boca nude. Por fim, para abrir ainda mais o olhar, cílios postiços.

4. Batom Elas Rio, da Jequiti, R$ 8,90*

5. Sombra dourada, da Nyx, R$ 39*

6. Duo Blush Leopard, da Tracta, R$ 46*



Aposte em sombras rosadas e terrosas e batom escuro

Foto: Reprodução/ANAMARIA

40 anos

O rosa desta produção pode ser conferido nos olhos, mesclado com marrom, e também nas maçãs do rosto. O toque sedutor ficou para a boca, que ganhou um batom vinho brilhante.

7. Quarteto de sombras Una, da Natura, R$ 73,50*

8. Ultra Color Rich Colordisiac Batom Sensual, Avon, R$ 20*

9. Blush Puff, da Tracta, R$ 14*



Troque a sombra preta por variações mais claras, como cinza e grafite

Foto: Reprodução/ANAMARIA

50 anos

Aqui, sem arriscar muito, o maquiador Marcos Costa produziu um efeito espetacular. Nos olhos, um esfumado de grafite com uva. O blush pêssego e o batom rosa completam o visual.

10. Duo de sombras preto e chumbo Color Trend, da Avon, R$ 16*

11. Blush Aviva, da Jequiti, R$ 29,80*

12. Batom rosa, da Archy, R$ 5*

*Preços pesquisados em janeiro/2012.