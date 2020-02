A maquiagem feita com minérios deixa o look mais natural

A maquiagem mineral é sensação em todo mundo e, recentemente, também virou sucesso no Brasil. No embalo do mundo cada vez mais orgânico, os produtos são livres de ativos alergênicos e não prejudicam a pele. “Esse tipo de cosmético não possui conservantes, óleos, corantes, fragrâncias e outras substâncias que causam irritações”, afirma a dermatologista Carla Albuquerque.

Veja dicas de produtos!

Prós

Diferente da maquiagem tradicional – que utilizam ativos químicos -, os cosméticos minerais são feitos a partir de substâncias extraídas do solo, como dióxido de titânio, óxido de zinco, mica, óxido de ferro e cloreto de bismuto, que são moídos e transformados em pó.

Por suas propriedades calmantes e antiinflamatórias, o uso é indicado para pessoas com pele sensíveis, com acne ou rosácea e sob efeito de tratamentos dermatológicos, como laser ou peelings.

E tem mais: a aparência natural proporcionada por essa novidade do mundo da beleza é uma das tendências para o próximo verão. “O make fica com um efeito acetinado e com frescor”, assegura o maquiador Fernando Torquatto.

O prazo de validade dos produtos minerais também é maior do que dos tradicionais. Isso porque a vida útil do cosmético, feito exclusivamente de minérios, é mais longa.

Contras

Preste atenção na quantidade aplicada no rosto: o produto pode se concentrar nas linhas de expressão. Por ser em pó, o cosmético em excesso realça aquelas ruguinhas inconvenientes.

Caso tenha alguma reação alérgica à maquilagem, consulte seu dermatologista. “Nenhum cosmético está 100% isento da possibilidade de causar alergias. No caso da maquiagem mineral, essa possibilidade é muito pequena, mas não é nula”, conta a médica.

E não é porque a maquilagem promete não obstruir os poros que você vai dormir sem limpar a pele de modo adequado, ok? Para removê-la, use um demaquilante comum, indicado para o seu tipo de pele.

Onde encontrar?

No Brasil, a maquiagem mineral virou moda e algumas marcas nacionais já embarcaram nesse conceito. Descubra qual produto se adepta ao seu bolso:

