Testamos: Batom Matte em Pó é nova tendências de beleza

Já ouviu falar em batom em pó? Pois a novidade é a grande tendência do momento, marcada por sua praticidade e efeito matte. E quem está apostando nesse lançamento aqui no Brasil é a marca Avon, que vai lançar no dia 17 de maio um batom em pó com a promessa de “um efeito de nuvem na boca”.

O Batom Matte em Pó chegará ao e-commerce da marca em oito cores diferentes (Malva, Laranja, Fúcsia, Nude, Vermelho, Magenta, Coral e Uva). O produto estará disponível para compra por R$ 34,99.

A novidade vem no formato de caneta e possui uma ponta puff, que facilita a aplicação e deixa os lábios com um efeito esfumado, sem precisar de contorno.

Nós testamos!

A aplicação não tem muito segredo. Basta passar ele como qualquer outro batom em bastão. A dica é tomar um cuidado maior na hora de fazer o contorno, pois é mais fácil de borrar.

A pigmentação é muito boa, e por isso, você não vai precisar passar várias vezes para deixar mais forte. Na primeira aplicação o resultado já é intenso. E a cor é exatamente igual a que a embalagem mostra.

Principais pontos positivos e negativos

O efeito que fica na boca é igual ao de quando se usa um batom com efeito matte, aquele bem fosco e sem brilho. A boca fica com um aspecto supermacio, sem aquele peso. Outra vantagem é que o produto quase não transfere em papéis, trazendo uma ótima fixação.

Para quem está mais acostumado com batons com efeito hidratante, vai haver um pouco de estranhamento no começo. Ele não tem aquele efeito cremoso, o que faz com que ele fixe melhor e não fique brilhando na boca — um ótimo ponto para quem curte o efeito fosco.

