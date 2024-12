Maquiagem de casamento: como arrasar na ocasião sem ofuscar a noiva?

O casamento é um evento importante tanto para os noivos quanto para os convidados. Portanto, é preciso escolher uma maquiagem que esteja adequada com o evento (de preferência, a produção deve ser gentilmente planejada para não ofuscar a noiva).

Ao escolher um estilo, atente-se ao tipo de cerimônia, o horário, o vestido e o local. Além disso, certifique-se de que a make seja um reflexo de sua personalidade e crie um visual que realce os seus traços, garantindo um ótimo resultado para comemorar esse momento tão especial.

De acordo com a maquiadora Laura La Laina, “faz mais sentido ‘evoluir’ a maquiagem que a gente gosta do que criar um personagem para um evento que não condiz com a estética e a personalidade da vida real. É melhor elevar o seu estilo pessoal adaptando à ocasião do que buscar se arrumar conforme ‘o que é esperado’. Beleza é sobre se sentir bem!”.

E para te ajudar nessa missão, aqui estão algumas dicas que vão te inspirar a criar um visual elegante e que não chame tanta atenção!

1. Preparação da pele

A escolha da maquiagem deve começar com uma pele bem preparada. Opte por uma base leve que proporcione acabamento natural e boa cobertura, de modo a resistir ao longo da festa e uniformizar o tom da pele, disfarçando imperfeições e proporcionando um visual impecável.

2. Quais cores usar?

Outra dica é apostar em tons suaves. Uma paleta terrosa com nude e marrom são escolhas seguras e discretas. Para levantar um pouco o visual, utilize uma cor de blush sutil, criando uma estrutura sem exageros.

A profissional também comenta sobre as diferentes possibilidades de produção: “O principal é adequar esse estilo da convidada ao tipo de festa. Se é um casamento ao ar livre de manhã ou uma festa à noite num local fechado, são luzes completamente diferentes, então a maquiagem deve considerar isso. Geralmente, chama mais atenção quem está destoando do clima da festa, não necessariamente quem ousa mais na maquiagem”.

3. Casamentos de manhã

A maquiagem para o dia deve levar em consideração fatores como o calor e o look. Opte por produtos resistentes e não pese demais na produção. Utilize um pouco de brilho nos olhos, um delineado fino e não se esqueça do protetor solar!

Laura destaca os itens de longa duração e a maquiagem em camadas, com o auxílio de um fixador. “É legal também pensar que a maquiagem pode precisar eventualmente de retoque, então é bom ter na bolsa um kit de corretivo, pó e batom – e grampos para quem estiver de cabelo preso”, acrescenta.

4. Casamentos à noite

A composição noturna permite tons mais fortes. Logo, foque em delinear o contorno do rosto e valorizar os traços. Invista também em pontos de iluminação e capriche no batom.

“De dia (exceto ao meio dia), a luz costuma ser mais difusa e horizontal, criando poucas sombras no rosto. De noite, a luz costuma ser artificial e mais dura, normalmente vindo de cima, criando sombras. Normalmente, colocamos mais ‘luz’ nesses pontos sombreados, seja usando produtos com mais brilho ou numa nuance mais clara. Então o estilo vai ser alinhado ao gosto da convidada”, finaliza a maquiadora.

