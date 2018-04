Escolher a cor do seu make nunca foi tão fácil quanto agora. A nova tendência entre as famosas é fazer uma maquiagem monocromática a partir do tom dos fios de cabelo. A inspiração é excelente para quem não sabe muito bem como combinar o make com as roupas

A técnica já tornou uma das queridinhas entre artistas brasileiras, como Adriana Lima e Mariana Ruy Barbosa.

Confira algumas produções de beleza das famosas e se inspire!

Pretão querido

A partir dos fios escuros da modelo Adriana Lima, o make ganhou uma sombra de fundo marrom para dar base para o olho esfumado preto. Note que o delineado é bem marcado, fazendo a cor do cabelo da modelo predominante no olhar sem que o visual ficasse pesado.

A sombra de tom terroso no côncavo serve para dar dimensão ao olhar e a cor se repete nos lábios para harmonizar com a pele.

Luzes

Para os cabelos castanhos com luzes, como é o caso da modelo Alessandra Ambrosio, a sugestão de make é um que puxe o brilho dos fios mais claros, trazendo luminosidade ao rosto.

O marrom dos cabelos é aplicado no contorno das maçãs do rosto, enquanto o brilho é representado pelo iluminador aplicado em pontos estratégicos: na parte interna dos olhos e na zona T da face. O gloss nos lábios dá o toque final!

Vermelho radiante

No caso das ruivas, os tons de maquiagem para combinar com o cabelo são bem impactantes, como nesse anúncio em que as pálpebras da atriz Mariana Ruy Barbosa ganharam um tom poderoso de laranja.

Vibrante e intensa, a cor da sombra realça ainda mais o seu tom de cabelo. A dica é completar a make com um blush em tom terroso e um batom rosa alaranjado.

Loiro poderoso

Os fios loiros da apresentadora Anna Hickmann harmonizaram bem com esse make discreto que realça os melhores pontos do seu rosto: os olhos e o lábio. O truque aqui foi aplicar uma sombra em dourado rosé para dar sutileza ao olhar, além de muito brilho labial.

Love Pink

Os fios rosados da atriz Fiorella Mattheis serviram de inspiração para esse make que contou com lábios destacados por um batom rosa pink. Além disso, o blush e a sombra escolhidos são de um tom sutil de rosa, dando harmonia ao visual sem ficar pesado.

Clássico castanho

Para cabelos castanhos, nada melhor do que explorar na sua maquiagem os tons terrosos. A blogueira Camila Coutinho adotou olhos esfumados com a sombra marrom, adicionando sobrancelhas bem marcadas e um batom nude.

