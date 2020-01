Maquiagem ‘aquarela’ é A tendência da vez na Semana de Moda de Nova York

Enquanto na Semana de Moda de Paris pudemos ver, graças à Givenchy, a maquiagem ideal para o período de Carnaval (uma espécie de máscara metalizada e CHEIA de glitter), na Semana de Moda de Nova York, que teve início na última sexta (08), os/as maquiadores (as) têm apostando com força em uma poderosa mistura de cores.

Veja também



Mas não pense que as belezas da NYFW seriam de alguma forma discretinhas, muito pelo contrário. A tendência da vez, que o Fashionista.com, portal-referência em alta-costura, batizou como ‘maquiagem aquarela’, envolve mesclar tonalidades pastel de sombras (ou de pigmentos, ou de lápis para olhos) sem moderação ou medo de ser feliz.

O que muda, de grife para grife, são as técnicas utilizadas para dar vida ao efeito – que, já adiantamos, vai do look diferentão a propostas que podem, sim, ser usadas no dia a dia. Na descolada Collina Strada, o resultado (nosso favorito!) tem pegada mais artística, e se assemelha muito a uma tela de pintura: os pontos de cor foram estrategicamente aplicados nas pálpebras, se espalhando levemente pelas têmporas, com auxílio de esponjinhas – obra de Takeda Rena.

–

–

Já na Eckhaus Latta, que tinha lançado mão das “pintinhas” coloridas no rosto em outro de seus desfiles, foi usada a técnica do airbrush (como se fosse um spray), na intenção de remontar o efeito tie-dye das roupas desfiladas na passarela, como se fosse uma máscara. Quem assinou a beleza foi Isamaya Ffrench.

–

–

No desfile da Sies Marjan, a tendência surgiu como uma das mais usáveis na vida real: delineado azul na pálpebra inferior e matizes metalizadas de rosa, marinho e dourado nas pálpebras superiores enfeitavam o olhar, criado por Thomas de Kluyver.

–

–

Mais sutil, o make da Tibi, por Cassandra Garcia, usou o esfumado verde-escuro acompanhado pelo efeito delineado na linha d’água, que vai se espalhando ao longo do olhar. Um dos visuais mais legais da NYFW:

–

–

Por fim, na Maryam Nassir Zadeh, que teve beleza assinada pela maquiadora Farah Homidi, também foi escolhido um tom único de sombra em pó, meio azul, meio lilás, e totalmente espalhado pelas pálpebras. Para dar um toque geométrico, foi feito um traço de delineador mais escuro, sem necessidade de máscara de cílios.

–