Manual prático do perfume

Dicas para escolher o perfume ideal

Foto: Getty Images

Um aroma tem o poder de aumentar nossa confiança e espírito sedutor, despertar o lado criativo, ousado ou angelical. Sim, seu estilo de vida e personalidade podem ser traduzidos num cheiro, por isso é importante saber o que considerar na hora da escolha. A primeira pergunta a fazer é: “Quem sou eu?”. E, então, seguir nosso roteiro para comprar o perfume ideal.

Detalhe: bem-vinda a um mundo de termos específicos, como notas (referem-se às essências: de flores ou frutas, por exemplo). Essa linguagem própria faz parte do glamour do mundo dos aromas e vale conhecê-la.

Acerte na escolha

Comprar um perfume requer três dias (sem exagero)! No primeiro, aplique a fragrância na fita de papel e sinta as chamadas notas de saída – os aromas que você inala de cara e que somem depressa.

Após duas horas, cheire a fita de novo e sinta as notas de coração – são aquelas que permanecem e, portanto, determinam se você gosta mesmo daquele perfume. No segundo dia, vá à loja e aplique o perfume na pele. Passe o dia avaliando a reação dos aromas com seu odor pessoal. No terceiro dia, então, faça a compra sem medo.

Bem guardado

Armazenar o perfume corretamente é fundamental para manter o cheirinho impecável. Eleja um local escuro e fresco e guarde os frascos dentro da caixa. Eles não podem ficar expostos a nenhum tipo de luz, principalmente a branca, que oxida as notas e altera seu odor. Também nunca deixe os vidros expostos às oscilações de temperatura do banheiro. O lugar ideal é o guarda-roupa. Assim, o perfume dura três anos, seu tempo de vida útil.

Perfumes duram menos em mulheres com a pele clara

Foto: Getty Images

Perfume ou colônia?

O que diferencia um perfume, uma colônia e uma água de banho é a concentração da essência. O perfume (parfum) tem concentração superior a 18%; a colônia (eau de parfum), entre 10 e 18%; as águas de banho (eau de toilette), entre 5 e 8%; e as águas de colônia (eau de cologne) são supersuaves, com fragrância entre 3 e 5%. Quanto maior a concentração, mais tempo o aroma dura. Enquanto os perfumes permanecem até 20 horas, as águas de banho chegam a seis horas, no máximo.

Questão de pele

Já reparou que ao fim do dia o aroma do seu perfume não é mais o mesmo? É o seu tipo de pele que acaba influenciando na permanência do cheiro e na evolução das notas. A fixação da essência está relacionada ao grau de oleosidade da cútis:

? Morena

Normalmente oleosa, fixa muito bem a fragrância. Notas orientais, cítricas ou florais leves são as mais indicadas para as peles escuras.

? Clara

Tem superfície mais ressecada e, por isso, o cheiro evapora facilmente. Fique com as composições densas de florais, os amadeirados ou orientais.