Make com pouca ou nenhuma base é tendência

Depois de o contorno se tornar uma febre entre quem ama maquiagem graças às Kardashians, uma nova corrente defende o uso de pouca ou nenhuma base no make. “Queremos mostrar que não tem problema o seu olhar ser diferente da Barbie”, explica a maquiadora Kárin Lasmar, de Belo Horizonte (MG). “Os makes ultra pesados servem mais para nos aprisionar em ter uma boca grande, um olhar simétrico, um nariz fino do que estão associados a bem-estar e diversão”, justifica.

Para a expert, como os homens eram maioria nos bastidores da indústria da moda e da maquiagem, eles – inclusive os gays – foram construindo mulheres que fossem atraentes aos olhos deles ao longo dos anos. Consequentemente, nós acabamos acreditando que todo mundo precisa seguir as mesmas regras para ser bonita. “Você realmente se olha no espelho e conhece seu rosto? Ou fica só no Instagram se questionando o porquê de você não ser de certo jeito?”, provoca Kárin. Conhecer os seus traços é fundamental para saber se maquiar. “Somos todos bonitos e está na hora de aprender a nos valorizar e nos realçar.”

Um ponto importante para se jogar nessa tendência é aceitar que é não tem nada de errado em ter espinhas e rugas. Elas são características da pele que podemos minimizar, mas eliminá-las completamente deixa o nosso rosto com aspecto artificial. Cuidar dela, no entanto, é essencial para um visual saudável. “A gente tem acesso aos melhores tratamentos, mas acha que não”, conta a maquiadora.

Uma alimentação saudável e equilibrada é o primeiro deles. Para isso, vale apostar em alimentos naturais como iogurte, castanhas, abacate, manga e batata doce. Outras dicas importantes são dormir bem e beber bastante água. Sem isso, a nossa cara fica com o aspecto cansado e a cútis mais seca. “A gente cuida do coração, do pulmão, e negligenciamos a pele. Ela também é um órgão que precisa de cuidados”, diz.

Se mesmo assim você não se sentir segura em desfilar por aí com a tez descoberta, a dica é apostar em uma massagem com óleo facial ao sair do banho. Esse truque não só ajuda a revigorar o rosto como cria o momento perfeito para você se conhecer melhor. “Olhe-se no espelho. Massageie a área dos olhos. Respire um pouco. Olhar um pouquinho para a gente todo dia é importante”, defende a expert.

Cinco minutinhos de massagem com uma gota de óleo já ajudam a desinchar os olhos e a dar viço à pele. Kárin sugere que se faça movimentos circulares na região dos olhos, de dentro para fora, e depois nas bochechas, do centro para a extremidade. Para finalizar, uma apertadinha nos lábios ajuda eles a ficarem corados. O resultado é uma cútis homogênea e com brilho. “Sabemos que a vida é corrida e desgastante, mas são os mínimos cuidados diários.”

Com a pele bem tratada, aí sim vem a maquiagem. A sugestão da expert para um make leve é aplicar corretivo nos olhos, região que costuma aparentar mais cansaço. Quem tiver com espinhas, também vale usar o produto para disfarçar a cor. Pentear as sobrancelhas é outro truque bacana para abrir o olhar, além da aplicação de máscara para cílios. Para finalizar, ela usa blush nas bochechas e nos lábios e um pouco de iluminador em pontos que variam de rosto para rosto. “A maquiagem deve trazer bem-estar. Vamos cuidar mais da gente e prestar menos atenção nas embalagens dos produtos e no Instagram”, finaliza.