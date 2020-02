L’Occitane lança marca de cosméticos brasileiros

O jenipapo do Cerrado foi um dos ingredientes descobertos pela L’Occitane

Foto: Divulgação

O mundo da beleza está de olho no Brasil. Depois de diversas marcas internacionais abrirem lojas por aqui – Davines, Sephora, Caudalie – chegou a hora de um grande grupo se instalar em território brasileiro para produzir cosméticos com ingredientes locais. Esse é o caso da L’Occitane, que acaba de anunciar sua nova marca: a L’Occitane Au Brésil, genuinamente brasileira e com lançamento marcado para o dia 15 de maio.

A ideia surgiu depois que Olivier Braussan, fundador e diretor artístico da L’Occitane en Provence, viajou pelas florestas e litoral brasileiro e se encantou com a diversidade local. “Fiquei extasiado com as cores e exuberância da vegetação”, contou. Foram mais de dois anos de pesquisa e desenvolvimento para que a novidade surgisse.

Produtos com raiz brasileira

O poder hidratante do mandacaru foi explorado pela marca

Foto: Divulgação

As linhas de produtos são inspiradas nos principais biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Mata de Araucária. Cada um foi explorado minuciosamente para que ingredientes ainda não usados pelo setor de cosméticos fossem descobertos, a começar pelo jenipapo e pelo mandacaru.

O extrato de jenipapo, natural do Cerrado e com fragrância floral-frutada, tem poder reparador e foi usado em produtos para corpo e cabelo. Já o mandacaru da Caatinga “emprestou” a sua fragrância floral-aveludada e benefício hidratante para colônias, cremes e sabonetes.

A princípio, os itens serão vendidos no e-commerce e dentro das lojas L’Occitane em um espaço pensado e desenvolvido por Marcelo Rosenbaum, que buscou referências nos mercados municipais. Ao longo do ano, quiosques e lojas próprias serão abertos para receber as novas linhas. Mas a melhor notícia fica com a média de preço, que será 30% inferior a dos produtos da L’Occitane en Provence devido à fabricação em solo nacional.

De olho no desenvolvimento a nível global da nova marca, está entre os planos da companhia vender os produtos no exterior a partir do segundo semestre de 2014, quando começa o verão no hemisfério norte. Do Brasil para o mundo.

Embalagens criativas

A média de preços ficará entre R$ 9,90 para o sabonete em barra e R$ 80 para a Colônia 300 ml

Foto: Divulgação

Além de produtores locais, artistas nacionais foram convidados pela marca para criar a identidade visual do lançamento. A mineira Marilda Castanha criou a ilustração institucional e o pernambucano Manassés Borges usou a poesia de cordel nas embalagens dos produtos de mandacaru. Respeitar e preservar a cultura local está entre as missões da L’Occitane Au Brésil.