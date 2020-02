Faça limpeza de pele uma vez ao mês

Foto: Dreamstime

Ter uma pele de estrela não é tão simples assim e, para isso, muitas celebridades recorrem a tratamentos caríssimos nos centros de estética mais famosos do país.

Mas você pode fazer uma bela limpeza de pele com ingredientes que encontra na sua casa, ou no máximo na perfumaria mais próxima. A limpeza de pele caseira que ensinamos abaixo deve ser feita uma vez por mês e você vai se surpreender com os resultados. Preparada?

Do que você vai precisar

– Uma toalha de rosto limpa

– Sabonete neutro para o rosto

– Uma vasilha

– Chá de camomila

– Algodão

– Esfoliante

– Loção tônica ou água mineral

– Máscara secativa

Siga os passos corretamente

Foto: Getty Images

Pele linda em 9 passos

1. Prenda o cabelo com elástico ou touca plástica.

2. Lave o rosto com o sabonete neutro para o rosto.

3. Passe o esfoliante sem enxaguar.

4. Prepare uma “sauna facial”: ferva 500 ml de água, coloque na vasilha e adicione dois saquinhos de chá.

5. Aproxime-se do vapor (cuidado pra não se queimar), mantendo uma distância de uns 3 palmos. Cubra a cabeça com a toalha (por 5 minutos).

6. Enxágue bem o rosto. Se tiver cravos ou espinhas, esprema com os dedos protegidos por algodão (e corte as unhas antes).

7. Aplique um creme hidratante para rosto de sua preferência.

8. Use a máscara secativa para fechar os poros e reduzir a oleosidade (encontrada em farmácias).

9. Faça a limpeza após o banho, pois os poros da pele estarão abertos.

Invista na máscara caseira feita com aveia

Foto: Dreamstime

Máscaras caseiras

– A aveia, além de alimentar e regular o intestino, faz um bem danado para a sua pele. Misture três colheres de sopa de aveia com uma colher de mel e aplique na pele fazendo movimentos circulares. Essa máscara regula a acidez e combate as espinhas.

– Outra delícia que faz bem é o mel, principalmente para quem tem pele oleosa. Se for o seu caso, bata uma clara em neve e adicione uma colher de sopa de mel. Misture bem, aplique no rosto e enxágue depois de 15 minutos com água fria.

– Se você tem pele mista, faça essa receita: misture uma banana com meio abacate até formar um creme homogêneo. Aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos, enxaguando com água morna. Essa máscara pode ser aplicada uma vez por semana.