K-Beauty e Glass Skin: como ter uma pele iluminada

Você provavelmente já ouviu falar em K-Beauty, a rotina de beleza com muitos passos usada pelas coreanas para uma pele perfeita. A partir dela, surgiu o conceito de Glass Skin, que se refere a uma pele iluminada e lisinha mas – o melhor – sem precisar de todo um arsenal de produtos e muitas horas em frente ao espelho.

“A rotina de cuidados com a pele deve ser agradável para que tenhamos uma boa adesão. Como um dos principais atributos do conceito de Glass Skin é a pele iluminada, para obtermos esse efeito, devemos acrescentar em nossos cuidados diários os hidratantes”, explica a dermatologista Marina Pipa, da clínica Vanité.

Para quem tem a pele seca, a tendência vem a calhar – especialmente durante o inverno, que tende a deixar a pele ainda mais ressecada e opaca. “Os dois principais conceitos de hidratação da pele são os de oclusão e umectação. Hidratantes considerados oclusivos (petrolatum, manteigas vegetais, óleo vegetal, óleo mineral) formam um filme para evitar a perda de água para o meio, e os umectantes são aqueles que atraem água para a pele, como a glicerina, o ácido hialurônico, a uréia e o sorbitol. Muitos hidratantes contêm combinações de ativos umectantes e oclusivos e podem ser boas opções para as cútis secas”, indica.

E para as peles oleosas?

Mesmo sendo necessária bastante hidratação para a pele luminosa e com o efeito “glass skin”, é possível sim adaptar para quem sofre com o excesso de oleosidade: “Geralmente, quem tem pele oleosa não gosta de texturas pegajosas e que aumentem o aspecto de brilho na cútis. Nesses casos, optamos por hidratantes com texturas mais leves e de rápida absorção. E existem hoje diversas opções.”

Quais produtos são essenciais?

Os produtos essenciais são aqueles que cumprem os papéis de limpeza, hidratação e proteção. Para quem usa maquiagem e protetores solares com cor, muitas vezes apenas o sabonete não será suficiente para deixá-la limpa. “Faça o teste do algodão: após lavar o rosto, passe sobre a pele um algodão umedecido e observe se ele ainda contém resquícios de maquiagem. Nesse caso, ao invés de apenas uma etapa de limpeza, teremos duas (double cleasing), aplicando demaquilante, solução micelar ou cleasing oil antes da lavagem com sabonete. Após a limpeza, lance mão de um hidratante. Por fim é hora de proteger: pela manhã, como última etapa da rotina, é importante aplicar o protetor solar”, ensina.

Como o conceito de glass skin engloba uma pele de tom uniforme e o sol é um grande vilão quando falamos em manchas, o uso do protetor solar é indispensável, mesmo nos dias frios e nublados.

Mais viço, com menos produtos

“A K-Beauty tradicionalmente tem cerca de 10 etapas. Mas não é necessário incluir diversos produtos diferentes para conquistar uma pele bonita. Quando falamos de cuidados diários, o mais importante é a rotina, ou seja, repetir os passos todos os dias para se obter resultados. Para quem não pode (ou não gosta) de gastar muitos minutos com isso, o ideal é investir no básico: limpeza, hidratação e proteção.”

Atenção também ao sabonete!

Como o inverno já é mais seco naturalmente, é preciso ficar especialmente atenta aos seus produtos de limpeza da pele, optando por versões mais suaves e sem dispensar nunca o uso do hidratante, mesmo que a sua pele apresente acne. “Podemos optar por sabonetes que não deixem aquela sensação de ressecamento”, finaliza.