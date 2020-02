Grifes de luxo preparam lançamentos de beleza

Que o mercado de beleza anda muito bem, todos já sabem. Mas você sabe o que Burberry, Lanvin e Tom Ford têm em comum? Essas grifes de moda luxo, que apostavam apenas em perfumes quando o assunto era beleza, agora também investem em cosméticos.

Depois do lançamento de uma linha de maquiagem da Burberry, em abril deste ano, é a vez da Lanvin (em parceria com a fast fashion H&M) e de Tom Ford anunciarem novidades.

Tom Ford, que havia lançado uma incrível linha de batom anteriormente, pretende se aventurar ainda mais nos cosméticos com uma coleção de esmaltes. Já caiu até na internet a imagem do primeiro vidrinho assinado pelo estilista americano. Chama-se Black Orchid e é um tom vinho bem escuro.

Os tons criados por Ford pretendem conquistar a todas as mulheres. A tarefa não deve ser uma tarefa muito difícil para o designer de moda, que já foi responsável por uma coleção de make para a Estée Lauder. Ficou interessada? É melhor não se empolgar muito, afinal, o esmalte ainda não tem data de lançamento ou preço definidos.

O diretor artístico da Lanvin, Alber Elbaz, está empolgado com as novidades de make

Foto: Reprodução/ The Lipstick Diaries