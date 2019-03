Faça você mesma: máscaras para imprimir e curtir o Carnaval

Se tem um acessório clássico que não pode faltar no seu Carnaval são as máscaras. Ainda mais se você estiver procurando um visual prático para curtir os bloquinhos de rua e festas dessa época do ano.

Práticas, as máscaras de Carnaval são a opção perfeita para quem quer fazer bonito, mas sem gastar tempo e dinheiro. Ainda mais com essa opção que CLAUDIA preparou!

Basta escolher seu modelo favorito, imprimir num papel firme, recortar e arrasar por aí! E ainda vale customizar com glitter e adereços. Ah, e a dica é também colar o acessório em uma vareta ou prender um elástico, assim fica ainda mais fácil de usar.

Confira as opções (clique para ampliar):

