Espinhas: veja como disfarçá-las!

Em 15 minutos, você se livra das marcas

e ganha uma aparência mais harmoniosa

Foto: Getty Images

As espinhas estão entre os grandes vilões da beleza. Elas começam a surgir na adolescência, quando a oleosidade da pele aumenta por causa das alterações hormonais.

Na maioria dos casos, a acne vai embora depois da puberdade. Para algumas pessoas, no entanto, ela deixa amargas lembranças – cicatrizes em locais evidentes, como a bochecha ou a testa, que derrubam a autoestima da gente.

O segredo para apagar essas marcas é mais simples do que você imagina. Preste atenção: o maquiador Erick Santos ensinou vários truques para quem sofre do problema. Acompanhe o passo a passo a seguir e saiba como esconder as espinhas numa piscadinha de olhos.

5 passos para uma pele perfeita



1. Limpar

Umedeça o algodão em um tônico próprio para seu tipo de pele e passe em todo o rosto. Uma boa limpeza no início da produção retira o brilho da oleosidade, torna a maquiagem mais duradoura e evita o surgimento de novas espinhas e cravos.

2. Uniformizar

Aplique a base em todo o rosto, para igualar o tom da pele (não esqueça o pescoço). Para obter um resultado mais uniforme, espalhe aos poucos, com calma – de preferência com a ajuda de uma esponja ou pincel.

3. Esconder

Com os dedos, passe o corretivo (no tom da pele), só em cima das cicatrizes. Dê batidinhas suaves, para não fragilizar ainda mais a região. Cuidado com o excesso: você pode evidenciar ainda mais as imperfeições!

4. Colorir

Dê umas pinceladas com blush nas maçãs do rosto, nariz, testa e queixo. Cuidado para não parecer artificial!

5. Finalizar

Com um pincel grande, espalhe o pó compacto em todo o rosto, principalmente na zona T (testa, nariz e queixo, que são as áreas mais oleosas) para tirar o brilho. O efeito é natural.