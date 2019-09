Conheça “Ekos Alma”, a nova fragrância de alta perfumaria da Natura

Seja através da meditação ou de um banho de rio, cada pessoa traça suas próprias estratégias para se reconectar com quem é e descansar a mente dos estímulos a que vivemos expostos. Dos rituais vem a maneira de materializar e marcar sensações, especialmente aquelas que nos tocam profundamente. Nada melhor, portanto, do que contar com aliados para esse momento. É para isso que chega Natura Ekos Alma, nova fragrância da Casa de Perfumaria do Brasil.

Através do espírito e da força da floresta, o deo parfum propõe o resgate com o vínculo interior para despertar a força e a potência. Para tanto, conta com ingredientes que sintetizam cada um desses apelos. “A beleza da vitória-régia representa a força do feminino, a priprioca remete à ligação com as raizes, o potencial anti-inflamatório da copaíba traz a cura e a doçura da semente do Cumaru representa o elixir da vida e a indulgência”, explica Verônica Kato, perfumista exclusiva de Natura, que assina criação olfativa ao lado do francês Yves Cassar.

Foram necessários três anos até que se chegasse à fórmula envasada hoje. Além do mix de espécies tipicamente brasileiras, extraídas em cadeia limpa, o método de produção também confere nobreza ao aroma. A raiz da priprioca tem seu óleo maturado em barril de madeira por doze meses antes de chegar à receita. “Por isso, é possível que a próxima temporada tenha novas características olfativas”, conta Verônica. Assim como o vinho, Alma é preparado a partir de um método de safras em edição limitada e só volta ao portfólio no próximo ano.

Para completar o convite à viagem dos sentidos, cada exemplar vem com um QR code que conduz o consumidor até uma meditação guiada. Com os fones no ouvido e a fragrância suspensa no ar, é só se deixar levar.

*Conteúdo patrocinado.