Dicas e tratamentos para disfarçar imperfeições na região dos olhos

Para disfarçar uma olheira amarronzada, use uma base ligeiramente escura

Foto: Getty Images

Inchaço

A pele à volta dos olhos é muito vascularizada e é comum que os microvasos fiquem congestionados, causando o inchaço.

Faça em casa: as tradicionais compressas geladas de chá de camomila são uma boa arma para atenuar o inchaço. Cremes contendo cafeína e hamamélis, de ação drenante, auxiliam no tratamento.

Trate no consultório: a drenagem linfática facial estimula a circulação sanguínea e diminui a retenção de líquidos nas pálpebras, podendo ser encarada uma vez por semana para dar frescor ao olhar.

Disfarce com maquiagem: use um primer para deixar a pele mais regular. Passe corretivo na pálpebra inferior – ele deve ser fluido e ter o tom exato da pele, pois texturas pesadas e nuances claras tornam o inchaço evidente.

Linhas

Finíssima, a pele da pálpebra acusa rápido quando a produção de colágeno diminui, além de sofrer com as contrações musculares.

Faça em casa: cremes e fluidos que incluam retinol, um derivado da vitamina A menos agressivo que o ácido retinoico, são indicados para estimular a revitalização celular na região.

Trate no consultório: injeções de toxina botulínica paralisam a musculatura e bloqueiam as contrações que geram as linhas de expressão. O efeito dura até seis meses.

Disfarce com maquiagem: aplique um primer e, em seguida, um corretivo fluido ou até uma base líquida no seu tom natural. Os produtos de efeito lifting ou com pigmentos que refletem a luz auxiliam na operação disfarce.

Olheiras

As arroxeadas refletem o tom dos vasos sob a pele, e as amarronzadas indicam o acúmulo de melanina, pigmento da epiderme.

Faça em casa: compressas com sachês gelados de chá verde atenuam o problema de imediato. Produtos com ativos clareadores, como ácido kójico e vitamina C, fazem o tratamento diário.

Trate no consultório: a luz intensa pulsada do tratamento Triniti elimina tanto os pigmentos arroxeados como os marrons e inibe a formação de novos vasos na região. São necessárias até seis sessões.

Disfarce com maquiagem: se a olheira é amarronzada, use uma base ligeiramente escura – a diferença entre ele e a pálpebra se suaviza. Se a mancha for roxa, disfarce com um corretivo fluido pendendo para a cor pêssego.

Fontes: Denise Steiner, dermatologista, São Paulo; Juliana Neiva, dermatologista, Rio de Janeiro; Kaká Moraes e Marcos Costa, maquiadores, São Paulo.