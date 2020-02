Dicas de make para quem usa óculos

Foto: Getty Images

O óculos pode ficar ainda mais charmoso se estiver acompanhado de uma maquiagem impecável. Aprenda já a criá-la!

Tenha visão

Caso o grau de correção seja alto, há dois jeitos de se maquiar: use um espelho que aumente bem seu reflexo ou equipe-se com óculos cujas lentes com grau podem ser abaixadas uma por vez.

1. Espelho com suporte, Marco Boni, R$ 15*

2. Óculos para maquiagem, quem disse, berenice?, R$ 25,90*

Ilusão de ótica

Muitos óculos têm lentes que aumentam a região dos olhos. Por isso, olheiras, produto acumulado e qualquer borrão aparecem mais. Prefira makes à prova d’água e use sempre corretivo. “Escolha um líquido ou cremoso e espalhe muito bem”, diz o maquiador Fernando Torquatto.

3. Corretivos Cremoso Natural Finish, Shiseido, R$ 179*

4. Corretivo Líquido HD, Koloss, R$ 10*

Leve colorido

Pense que quanto mais chamativa a armação, mais discreto deve ser o make. Mas nada de monotonia. “Se você passar somente um delineador colorido, ficará estilosa na medida”, diz Regina Maura, maquiadora do salão paulistano Jacques Janine.

1. Sombra em Pó (grafite), Phebo, R$ 46,60*

2. Delineador (verde), Sheer Paris, R$ 12,60*

Alta curvatura

Se para você a máscara é indispensável, use o curvex antes dela. Ele vai fazer com que seus cílios não encostem nas lentes. Para o grand finale, passe lápis branco, que abre (e mostra) o olhar.

3. Lápis Nano (Pure White), Sephora Collection, R$ 29*

4. Curvex, Revlon, R$ 20,90*

5. Máscara (preta), bareMinerals, R$ 75*

Dê um truque

As plaquetas de silicone dos óculos deixam as laterais do nariz suadas? Aplique pó translúcido para segurar a oleosidade.

· Pó Light Reflecting Setting, NARS, R$ 148*

*Preços pesquisados em maio/2013