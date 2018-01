Descubra qual o blush ideal para seu tom de pele

Item coringa, o blush é o responsável por ajudar a tirar aquela aparência de palidez na pele, deixando o rosto com um aspecto mais saudável. Da cor intensa ao tom neutro, ele ajuda e muito na hora da maquiagem.

Porém, é comum ter dificuldades para acertar o tom. O que fica bom em uma pele pode ser um desastre em outra.

Acerte no tom!

Para pele clara: para um aspecto natural, escolha os tons pastel. Cores como bege, pêssego ou até a cor cereja dão uma aparência iluminada e saudável. No caso das ruivas, uma dica é abusar dos tons terrosos.

Para negras de pele clara: essa cor de pele apresenta uma tonalidade entre a branca e a negra retinta. As mulheres negras com tom mais claro de pele devem apostar no alaranjado e nos tons de terra, dourado e bronze, realçando a pigmentação da pele.

Para negras de pele escura: as cores vinho e marrom ficam perfeitos para esse tipo de pele, sempre com um leve dourado no fim.

Para orientais: devem preferir tons rosados, com pigmentos em bronze e marrom, pra dar o ar saudável desejado.

Preste atenção no formato do seu rosto

O jeito como o blush é aplicado conforme cada formato de rosto também é fundamental.

Rosto oval: aplique abaixo das têmporas em direção ao canto dos lábios.

Rosto redondo: quer suavizar sua fisionomia? Aplique na parte mais funda da maçã do rosto, esfumando em direção à bochecha.

Rosto quadrado: concentre na parte mais funda da maçã do rosto e fique com um aspecto mais feminino.

Rosto triangular: aplique o produto partindo da parte próxima a orelha em direção ao nariz, dando volume às bochechas.

Opaco ou brilhante?

Além da cor, você pode escolher o acabamento do seu blush. O opaco é somente de um tom, já o brilhante dá um toque cintilante e iluminado na sua pele, sendo ótimo também para fazer o contorno do rosto.

O blush cintilante é ideal para quem gosta de brilhar à noite, sendo o opaco o melhor amigo do dia-a-dia. Quer usar brilho de dia também? Tá liberado, mas com moderação.

O verão chegou!

Nas épocas ensolaradas fica mais complicado escolher o tom do blush, pois dificilmente a pele fica 100% natural, dando espaço ao bronze diário. Nesse caso, substitua o blush pelo pó bronzeador e garanta seu efeito “praia”.

